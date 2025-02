Stangata sui Blacks. Multa e squalifiche

Mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti dei Blacks. I faentini si sono visti squalificare Ammannato e Poggi per due giornate come il preparatore atletico Marabini e multati di 1298 euro. Un ‘bollettino di guerra’ che è lo strascico della gara con Omegna, vinta meritatamente dai piemontesi, ma con un arbitraggio che ha innervosito i faentini, sanzionati con ben quattro falli tecnici per proteste e sfortunati in alcune decisioni arbitrali, come la mancata sanzione di un evidente palleggio di un giocatore ospite effettuato fuori campo in un momento chiave della partita.

Dalle motivazioni del provvedimento del giudice, Poggi è stato espulso "perchè al termine della gara mentre gli arbitri erano negli spogliatoi si avvicinava alla porta colpendola ripetutamente con dei pugni", mentre Ammannato, espulso per doppio tecnico per proteste, "perchè ‘prima di lasciare il campo, si avvicinava al primo arbitro faccia a faccia, con fare intimidatorio, offendendolo’.

La società ha presentato ricorso per ridurre ad una le due giornate di squalifica potendola così pagare come da regolamento e annullare così il provvedimento, come è accaduto poche settimane fa con Cucci della Luiss Roma. In caso contrario domenica in casa con Fiorenzuola, Garelli avrebbe soltanto Ndiaye, Calbini, Fragonara, Vico e i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza a meno che non recuperi qualcuno tra Magagnoli, Cavallero e Poletti. La multa è invece arrivata per i comportamenti dei tifosi nel concitato finale di gara e nel dopo partita.