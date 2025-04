Stefano Masciadri guida RivieraBanca al secondo posto con una vittoria al PalaDozza

C’è la firma di Stefano Masciadri nel colpo di RivieraBanca al PalaDozza. I due punti che hanno dato la matematica certezza del secondo posto sono arrivati grazie a uno straordinario quarto periodo e a una precisione dall’arco degna dei giorni migliori. Nel 75-84 finale, con un clamoroso 10-28 negli ultimi 10’, è evidentissima l’importanza del 16/28 da tre della squadra biancorossa (57%). Per ‘Mascio’ 13 punti in 14’ con 1/1 da due, 3/3 da tre, 2/2 ai liberi e un eloquente 1.86 di indice di efficienza offensiva. "Era una partita che volevamo vincere con tutte le nostre forze e ce l’abbiamo fatta – commenta l’ala di Rbr –. Sapevamo della posta in palio, vale a dire avere il vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. L’obiettivo era a un passo e ora l’abbiamo raggiunto. È stata una gara di grande carattere da parte nostra e nell’ultimo quarto siamo stati perfetti, bene così. La percentuale da tre punti? Io credo che la qualità delle nostre scelte sia stata spesso alta, anche negli scorsi mesi nei momenti di difficoltà. Adesso però i tiri entrano di più. Abbiamo raggiunto un bel livello di maturità".

Ora la Rinascita è attesa da due settimane di preparazione ai playoff. La gara di domenica con Nardò sarà l’ultima di regular season, poi ci si rivedrà nel weekend del 10/11 maggio per gara1 dei quarti di finale. La classifica racconta di come sia ancora complicatissimo individuare le ipotetiche avversarie della squadra di Dell’Agnello, soprattutto perché in mezzo, la prossima settimana, si disputeranno anche i play-in. Una certezza, però, c’è. "Ed è quella che i playoff sono un altro campionato. È una assoluta verità – commenta Masciadri – Tutti vorranno metterci i bastoni tra le ruote, anche perché la testa di serie numero uno ti fa considerare per forza come una delle favorite. Chi preferirei trovare? Aspettiamo di vedere cosa succede nell’ultimo turno di domenica e poi valuteremo, non ci esprimiamo adesso". Anche perché le possibilità sono davvero tante. Sette, addirittura: Verona, Torino, Urania Milano, Fortitudo, Pesaro, Avellino e Brindisi. Domenica sera il tabellone dei play-in sarà chiaro e le possibilità si ridurranno a tre. Domenica ultima di campionato con Nardò.

"Dovremo affrontarla pensando già ai playoff. Non vogliamo certo fare brutte figure, anche se a livello di classifica non ci sarà niente in palio per noi. Sarà una giornata di festa con tante iniziative e noi vogliamo onorarla al meglio, anche per tutti i tifosi che ci verranno a vedere come sempre". Poi la pausa di due settimane e i playoff, che inizieranno il 10 maggio e potrebbero finire il 20 giugno con l’ipotetica gara5 di finale. Un mese abbondante di passione.

Loriano Zannoni