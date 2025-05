Stefano Mascio trasferisce la Blu Basket a Bergamo: entusiasmo tra i tifosi

Domino in vista nel basket lombardo. Il patron Stefano Mascio, che un anno fa di questi giorni traslocava il diritto di A2 da Treviglio portando la Blu Basket a Orzinuovi, ora si prepara a lasciare la città orceana per trasferire la A2 a Bergamo. La notizia ha scatenato subito l’entusiasmo dei tifosi bergamaschi, che sognano di riavere un basket di vertice a quattro anni dalla retrocessione in B della Bergamo Basket 2014, che ha poi rinunciato al titolo sportivo la scorsa estate. Sabato sera la BluOrobica Bergamo, rimasta unica realtà cittadina, ha conquistato una preziosa salvezza nei play-out della B Interregionale, mantenendo così la quarta serie, proprio nelle ore in cui prendevano corpo le notizie del trasloco di Mascio e della sua Blu Basket da Orzinuovi. L’imprenditore 47enne di Mornico al Serio, avrebbe scelto Bergamo con un progetto ambizioso: giocare nella casa della Chorus Life Arena, il nuovo impianto cittadino da 6.500 posti, con una squadra subito competitiva e un progetto biennale per salire subito in A.

Per la panchina ci sarebbe già il nome del 49enne coach pisognese Devis Cagnardi, amatissimo a Bergamo dove nel 2021-22 ha condotto la BB14 fino ad un’eroica serie di semifinale dei playoff, giocando con appena sei uomini, arrivando fino alla quinta gara contro la strafavorita Cividale. Ora Bergamo potrebbe tornare in A2, con Fabrizio Frates nel ruolo di direttore sportivo. Orzinuovi ripartirebbe dalla serie B, accordandosi con Crema (già avviati contatti).

Fabrizio Carcano