Stosa cerca di blindare il primato in classifica. Stasera sfida contro Lucca al PalaCorsoni

È di nuovo tempo di tornare in campo per la Stosa Virtus. Oggi alle 21.15 al PalaCorsoni i rossoblù di coach Maurizio Lasi affrontano Lucca nel turno infrasettimanale di serie B interregionale. Una partita fondamentale per la classifica, la seconda di tre gare ravvicinate che si concluderanno domenica a Empoli. I rossoblù affrontano il match odierno forti del primato in classifica a +4 sulle dirette inseguitrici Empoli e Cecina e sull’onda lunga della vittoria ottenuta sabato sera sul difficile parquet di Serravalle Scrivia. Di fronte alla Virtus ci sarà oggi una formazione forte e in piena fiducia, che nell’ultimo turno ha battuto nettamente Cecina rientrando in corsa per la qualificazione nelle prime 4 posizioni. Lucca attualmente si trova infatti a quota 16, a soli 4 punti dal quarto posto occupato dalla coppia San Miniato-Quarrata, ma con una gara da recuperare (contro Sestri mercoledì prossimo 24 gennaio). La Stosa vuole però provare a blindare il primato in classifica o comunque avvicinarsi alla certezza matematica di un posto tra le prime 4, che sarebbe vicino in caso di vittoria nel match odierno. Virtus che dovrebbe presentarsi al completo. Capitan Olleia e Lombardo (foto) hanno infatti smaltito i postumi dell’influenza, anche Bolis e Diminic sono pienamente recuperati dopo gli acciacchi degli ultimi giorni. "Sarà senza dubbio una partita complicata – afferma l’assistant coach rossoblù Edoardo Ceccarelli –. Loro arrivano dalla vittoria in casa contro Cecina e si presenteranno alla partita con il giusto entusiasmo per provare a rilanciarsi in ottica dei primi quattro posti. È una squadra con tanto talento: Tempestini, Barsanti e Del Debbio sono esterni di assoluta qualità e sotto canestro Trentin, Simonetti, Barbieri e Pierini hanno tanto fisico e qualità diverse. Dovremo essere bravi a metterli in condizione di farci meno male possibile. Noi abbiamo fatto un’ottima prestazione soprattutto a livello mentale e di organizzazione a Serravalle – conclude Ceccarelli –. Stiamo lavorando al meglio per preparare una partita difficile per la quale contiamo di recuperare tutti gli assenti e di rimetterci in piena forma".