"Stosa Convince ancora: Vittoria in Volata al PalaFilarete"

Continua a vincere e a convincere la Stosa che al PalaFilarete di Firenze ha ottenuto una vittoria molto importante. Per la classifica, dove i rossoblù mantengono la testa con Empoli, Cecina e San Miniato, ma soprattutto per il morale, alle stelle dopo un successo in volata, il quarto consecutivo, bello ed emozionante. Il grande entusiasmo del pubblico senese ha fatto il resto, coronando una serata quasi perfetta. "È stata una battaglia durissima – il commento di coach Lasi al termine del match – i ragazzi sono stati bravi perché non hanno mai mollato. Ci sono stati dei momenti di ottima pallacanestro. Sapevamo che sarebbe stata dura perché ci aspettavamo una partenza forte dei nostri avversari così come eravamo consapevoli, quando abbiamo allungato sul +12 nel terzo quarto, che Legnaia sarebbe potuta rientrare in partita perché è una squadra che non molla mai. Potevamo avere un po’ più di attenzione in certi momenti, ma i ragazzi sono stati bravi anche nelle difficoltà, con grinta, entusiasmo e spirito di squadra. Abbiamo commesso qualche errore – conclude Lasi – ma dopo una prestazione così sono più le cose buone di quelle cattive, anche perché avevamo di fronte Legnaia, che ci ha messo in difficoltà e alla quale vanno fatti comunque i complimenti". Adesso il mirino della Stosa è puntato sulla Pallacanestro Sestri, che sarà ospite di Olleia e soci domenica alle 17.30 al PalaCorsoni.