Stosa e Costone Inizia la nuova avventura

È ufficialmente iniziata la stagione del Vismederi Costone. Il primo giorno è partito con il ritrovo al PalaOrlandi, cui ha fatto una sessione di tiro allo storico Ricreatorio del Costone e una cena di squadra offerta dalla società. Al palasport di Montarioso sono stati il dg Naldini, il ds Bonelli e lo stesso coach Belletti a dare il ben arrivato a vecchi e nuovi volti del Vismederi. Obiettivo stagionale: i playoff, è stato detto al gruppo. Per centrarli, occorre mettersi al lavoro da subito per creare il giusto amalgama. Oggi sono in programma visite mediche al Centro Must, poi test fisici e colloqui individuali. Il primo allenamento di squadra è fissato per le 19. La settimana prosegue poi con doppie sedute fino a venerdì: al mattino Vismederi lavorerà al campo scuola e in sala pesi, mentre il basket sarà al centro delle sedute pomeridiane che si terranno al PalaOrlandi. Domani alle 18.15, ci sarà anche un incontro con la stampa per presentare staff e atleti ai media cittadini. Ricco anche il programma del pre-campionato. Il 31 agosto la prima amichevole ufficiale a Prato. Il 6 e 7 settembre il PalaOrlandi ospiterà un quadrangolare con Mens Sana, Virtus Siena e Legnaia. Il 13 settembre è previsto un test contro Quarrata, fresca di promozione in B nazionale, mentre l’ultimo impegno di pre-season vedrà il Costone affrontare Arezzo il 20 settembre. La prima palla a due del campionato si alzerà invece nel fine settimana del 28 settembre, quando il Vismederi sarà di scena a Borgomanero.