Stosa verso il big match con Cecina. Olleia: ""Vietato abbassare la guardia"

Prosegue il percorso di avvicinamento al big match dell’ultima giornata di andata del campionato di serie B interregionale. Domenica pomeriggio alle 17,30 alPalaCorsoni si affronteranno le prime della classe che attualmente condividono la vetta della classifica a quota 16. Da una parte la Stosa Virtus e dall’altra il Cecina Basket. A parlare a pochi giorni dalla sfida al vertice è il capitano rossoblu Gianmarco Olleia (nella foto), fresco del meritato riconoscimento ottenuto dal Panathlon club di Siena come miglior sportivo lavoratore della scorsa stagione: "veniamo da un ottimo momento visto che siamo in striscia positiva da 6 partite però non dobbiamo abbassare la guardia - commenta il numero 10 della Stosa - ma anzi cercare di alzare l’asticella perché quasi tutte le vittorie sono arrivate grazie ad un grande sforzo. Non possiamo mai permetterci di battezzare alcuna partita nè adesso nè in futuro. Tra pochi giorni ci attende lo scontro al vertice, una sfida che permetterà ad una delle due squadre di prendersi il primato solitario, ma aldilà della classifica noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita perché ci siamo resi conto che le potenzialità di questa squadra sono in gran parte ancora inespresse. Possiamo e dobbiamo migliorare ancora sia offensivamente che in difesa. Cecina è certamente una squadra forte, neo promossa come noi, di cui conosciamo pregi e difetti. Dobbiamo affrontare la gara di domenica con lo spirito delle grandi partite - conclude Olleia - perché sarà veramente una bella sfida". Molto probabile che per l’occasione il PalaCorsoni sarà sold out. Sta procedendo infatti a gonfie vele la prevendita per il big match, che andrà avanti fino a sabato pomeriggio presso il bar del palazzetto Virtus.