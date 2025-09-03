Stosa verso il Memorial Brenci . Calvellini sarà sul parquet

La Stosa può tirare un bel sospiro di sollievo: l’infortunio occorso domenica pomeriggio a Calvellini (foto) nel corso della prima amichevole del pre campionato per fortuna si è rivelato meno grave del previsto. La dinamica dello scontro di gioco aveva subito fatto pensare ad un grave problema alla spalla per il capitano rossoblù, ma fortunatamente l’articolazione non ha subito nessun danno e si tratta solo di un problema muscolo-tendineo che dovrebbe risolversi con qualche giorno di stop e un po’ di terapia conservativa.

Una gran bella notizia per la Virtus che dunque potrà contare sull’apporto del proprio capitano, se non dal Memorial Brenci in programma nel prossimo weekend, sicuramente dall’amichevole casalinga del 13 settembre contro Arezzo. La squadra ha ripreso la preparazione nella giornata di ieri con coach Evangelisti che ha ritrovato anche Guerra e Gianoli, entrambi fermi nel test di domenica per acciacchi vari dovuti agli intensi e pesanti carichi di lavoro delle prime due settimane. Guerra ha recuperato in pieno dal fastidio muscolare, mentre Gianoli ha effettuato una ecografia che ha evidenziato una leggera infiammazione al tendine d’Achille. Il lungo classe 2003 verrà dunque gestito dallo staff con l’obiettivo di poterlo avere a disposizione, anche se non a pieno servizio, per il torneo di sabato e domenica al Costone.

Dall’amichevole contro Legnaia lo staff tecnico virtussino ha ricevuto delle buone indicazioni: in primis dalla condizione fisica della squadra apparsa già abbastanza buona, in secondo luogo dalla disponibilità mostrata dai giocatori che nel corso del match contro i fiorentini hanno provato a mettere in pratica le idee del coach. La squadra ha mostrato un buon gioco ed i giocatori si sono cercati in campo passa dosi molto la palla, cosa a cui teneva molto l’allenatore rossoblu alla vigilia della prima amichevole. In questa settimana il lavoro proseguirà sulla falsariga dei primi 15 giorni con sedute doppie giornaliere che porteranno all’impegno di sabato e domenica al PalaOrlandi. La Stosa disputerà la prima partita sabato 6 alle 20 contro i padroni di casa della Vismederi Costone. Nella giornata di domenica, invece, si disputeranno le finali: alle 17,30 terzo e quarto posto mentre alle 20 si giocherà la finalissima.