Stosa vince contro Gallarate: la difesa decisiva per il successo

La reazione tanto attesa è arrivata puntuale per la Stosa che contro Gallarate ha disputato una partita feroce fin dalle battute iniziali portando a casa 2 punti che non sono mai stati in discussione. Molto soddisfatto coach Marco Evangelisti: "Per noi era una partita fondamentale così come lo saranno tutte da qui alla fine – commenta il coach rossoblù Marco Evangelisti – i ragazzi sono stati molto bravi nell’approccio alla gara e poi a non disunirsi nel terzo periodo quando Gallarate è stata brava a rifarsi sotto fino al -3. Siamo rimasti sempre avanti e questo è molto positivo. La cosa che però mi conforta di più è che a differenza del solito, quando le partite le vinciamo con l’attacco, oggi lo abbiamo fatto grazie alla nostra difesa. Abbiamo concesso solo 63 punti ad una squadra che ha molto talento offensivo e che abbiamo limitato molto bene. In settimana avevo chiesto ai ragazzi un approccio diverso rispetto a Genova dove non avevamo mostrato quella consueta fame, forse anche per le 10 vittorie consecutive dalle quali venivamo. Invece stasera sono stati molto bravi ad interpretarla al meglio. Adesso ci aspettano 3 finali - conclude Evangelisti - e come tali dovremo prepararle".