Stosa Virtus a Varese. Vincere significa salvezza. Mens Sana a Genova per chiudere la stagione

Un ultimo scatto, quello decisivo per la salvezza. Ecco cosa manca alla Stosa per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. I rossoblù si giocano tutto negli ultimi 40 minuti del play in out. Oggi pomeriggio alle 16 (diretta del match su radioSienaTV) la formazione di coach Evangelisti scende in campo al Campus di Varese per affrontare i padroni di casa. Servono gli ultimi 2 punti ai ragazzi in maglia rossoblu per concludere un percorso che negli ultimi 4 mesi ha riservato quasi solamente vittorie, ma che non sono ancora bastate per la matematica certezza della salvezza. Negli anticipi di venerdì, infatti, sono arrivate puntuali le vittorie delle avversarie dirette Legnaia e Spezia. I fiorentini hanno vinto a Torino contro Don Bosco Crocetta assicurandosi la salvezza matematica, mentre i liguri battendo a domicilio Serravalle Scrivia hanno messo tutta la pressione addosso alla Stosa che stasera sa di non poter fallire. La salvezza in realtà, anche in caso di battuta d’arresto della Virtus a Varese, potrebbe arrivare anche da una sconfitta della Mens Sana a Genova (ciò porterebbe ad un arrivo a 3 con Stosa, Note di Siena e La Spezia con quest’ultima condannata ai playout), ma a questo punto è inutile fare calcoli e quel che conta per Olleia e soci è solo la vittoria. "Andiamo ad affrontare una buonissima squadra - dichiara il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto)- È un gruppo molto giovane che, aldilà della classifica che non dimostra l’effettivo valore, è difficile da affrontare e la partita di andata in casa nostra lo ha dimostrato. Specialmente nelle ultime uscite Varese ha messo in difficoltà tutte le avversarie. Dobbiamo fare molta attenzione, è una squadra che fa del ritmo, dell’intensità e del tiro da 3 punti le proprie armi migliori. Per noi sarà l’ennesima finale, dobbiamo andare consapevoli di quanto fatto nell’ultimo periodo e provare a superarci per portare a casa i 2 punti. Per noi sarà una partita molto importante, anzi decisiva, per cui dovremo essere super concentrati per tutti i 40 minuti per rispettare la nostra idea di partita e per prenderci una vittoria per noi vitale".