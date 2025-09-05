Stosa Virtus, al via la campagna abbonamenti ’Battito’ per celebrare 75 anni di cuore rossoblù

La Virtus Siena svela la campagna abbonamenti 2025/26, che prenderà il via l’8 settembre al bar Virtus e proseguirà fino al 12 ottobre in occasione della partita casalinga contro San Miniato. ’Battito’ è il claim scelto per lanciare la nuova stagione. Un cuore rosso e uno blu, per dare voce alla passione dei sostenitori della Stosa. Una scelta che vuole rimarcare il senso di appartenenza dei tifosi, ragazzi del minibasket e del settore giovanile, delle loro famiglie e di chi segue i colori rossoblù da 75 anni.

Ed è proprio sulla grafica della campagna abbonamenti 2025/2026 che compare il logo dei 75 anni, nato dall’estro e dalla fantasia dell’ideatrice Elisa Muzzi, accompagnatrice delle giovanili, per celebrare l’anniversario della nascita della Virtus. Il logo onora una ricorrenza che sarà celebrata con una serie di eventi durante l’annata sportiva.

"Quella di quest’anno è una campagna abbonamenti che ha un significato particolare, proprio perchè ricade nel 75° anniversario della nostra società – spiega il ds Gabriele Voltolini –. Abbiamo deciso di venire incontro ai nostri abbonati diminuendo il prezzo degli abbonamenti in linea con il numero delle partite e riproponendo il pacchetto famiglia, perchè le famiglie rappresentano una risorsa importantissima per la società. La novità di quest’anno è l’abbonamento sostenitore, che unirà l’abbonamento alla tessera associativa e darà diritto a una serie di sconti e iniziative speciali. Ci auguriamo di avere una bella risposta da parte del nostro pubblico, che non vediamo l’ora di vedere sulle tribune per sostenere la squadra in questa stagione speciale".

Gli abbonamenti interi per assistere alle 14 partite interne della Stosa, che si disputeranno al PalaCorsoni, costeranno 90 euro (ridotto over 70 e 14-20 anni non tesserati: 60 euro). Il pacchetto famiglia prevederà il primo abbonamento a prezzo intero e a prezzo ridotto dal secondo fino al quarto membro della famiglia. Novità sarà l’abbonamento sostenitore, che avrà il costo di 150 euro. Il biglietto intero costerà 10 euro (ridotto over 70, soci Virtus e 14-20 anni non tesserati, 5 euro).