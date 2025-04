Stosa Virtus celebra la salvezza a Varese con una vittoria dominante

Si conclude in Lombardia un percorso più che positivo per la Stosa Virtus, che a Varese ha potuto celebrare una salvezza quanto mai meritata dopo un match dominato per 40 minuti. Negli ultimi 4 mesi i rossoblù sono stati praticamente perfetti conquistando 18 vittorie in 21 partite, 11 su 12 nella seconda fase.

Coach Marco Evangelisti è molto soddisfatto nel post partita per l’obiettivo raggiunto e per la prestazione dei suoi ragazzi: "La partita poteva sembrare facile ma siamo stati bravi noi ad indirizzarla fin dall’inizio – commenta il tecnico della Stosa. In avvio abbiamo sbagliato tanti canestri da sotto, complice anche un po’ di pressione, ma poi siamo riusciti a venire fuori giocando la partita che avevamo preparato".

E ancora: "Per noi era una finale salvezza e non è mai facile giocare questo tipo di gare dopo trasferte così lunghe – chiude il coach della Stosa –. Concludiamo quindi così la stagione con una bellissima vittoria che ci permette di raggiungere il nostro obiettivo".