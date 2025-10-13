Stosa Virtus, che forza! Schiantato San Miniato. Inizio difficile: poi arriva il crescendo rossoblù

STOSA 83 SAN MINIATO 63

STOSA: Ense, Braccagni 7, Redaelli 2, Costantini 9, Calvellini 20, Morciano 15, Gianoli 8, Bartelloni 3, Guerra 17, Cini, Crocetta 2 Tasselli. Allenatore Evangelisti.

SAN MINIATO: Ermelani 9, Zaccagna ne, Camara 2, Mele 14, Scardigli 5, Iacopini ne, Ehmanis ne, Capozio 5, Granchi 7, Baldares 15, Cravero 6, Pedroni. Allenatore Martelloni.

Parziali: 17-21, 38-37, 57-48.

SIENA – Grande successo della Stosa che batte San Miniato e resta imbattuta in vetta alla classifica. Un ottima prestazione della Virtus arrivata nonostante i numerosi acciacchi. San Miniato parte fortissimo come da copione: transizioni velocissime e tiri da 3 punti che martellano la retina senese. In avvio è 2-10 ospite, un vantaggio che aumenta poco prima di metà quarto quando il punteggio è 6-16 per gli ospiti grazie alle triple di Mele e Capozio. Evangelisti ferma il gioco con un time out che produce i suoi effetti perché la Virtus, pur non trovando la consueta fluidità offensiva, inizia a difendere riducendo lo scarto a fine primo quarto a soli 4 punti di distacco.

All’inizio del secondo quarto gli ospiti allungano ancora Grazie alle triple di Baldares ma la Stosa risponde per le rime e con una fiammata propiziata da Calvellini e Bartelloni ritrova la parità che aveva avuto solo sullo 0-0 impattando a quota 29. La formazione ospite si riporta nuovamente avanti con le ottime soluzioni vicino a canestro di Cravero ma nel finale di primo tempo la Stosa si mette in ritmo anche in attacco: i tiri da 3 punti non premiano i senesi anche per l’assenza prolungata dal campo di Costantini e Morciano gravati di falli, ma i rossoblù con Gianoli trovano i canestri che consentono ai locali di portarsi in vantaggio 38-37 alla pausa lunga.

Si torna in campo e il parziale del primo quarto stavolta è a parti invertite: la Stosa piazza un break di 10-2 firmato Morciano/Calvellini e vola sul 48-39 a 6’ dalla fine del periodo. I canestri del capitano senese consentono alla Virtus, che perde Gianoli per tutta la gara a causa di un malessere accusato anche in settimana, di portarsi in doppia cifra di vantaggio: a 3’ dal termine del terzo quarto il team di Evangelisti comanda 55-42. La reazione ospite è affidata a Ermelani e Granchi che nel finale di periodo riportano gli ospiti in singola cifra di svantaggio (57-48). Il quarto finale è molto fisico: l’Etrusca prova a crederci con il solito tiro da 3 punti. Gli ospiti si riavvicinano fino a -7 ma la Stosa (out anche Redaelli) è cinica e riesce a rimanere lucida punendo la difesa sanniniatese: le triple di Calvellini, Costantini e Guerra fanno volare la Virtus sul +16. Sigillo di Morciano che ‘chiude‘ con il canestro del +20 finale.