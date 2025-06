Stosa Virtus conferma Alessandro Gianoli per la stagione 25/26

La Stosa Virtus 25/26 ripartirà da Alessandro Gianoli (nella foto). La prima conferma nel roster a disposizione di coach Evangelisti arriva sotto i tabelloni, dove la società punterà ancora su colui che nonostante la giovane età si è distinto come uno dei migliori lunghi del campionato appena concluso. Classe 2003, mancino, con grandi doti di tempismo a rimbalzo e nelle stoppate e di lettura delle situazioni di gioco (il suo pick and roll con Guerra è stato spesso mortifero durante il campionato), Gianoli ha deciso di continuare il rapporto con la Stosa, al quale lo legava un contratto biennale con opzione, nonostante le sirene di moltissime squadre anche di categoria superiore.

Nella stagione 24/25 in 34 presenze Gianoli ha realizzato 12,2 punti di media conquistando anche 7,8 rimbalzi per gara e risultando tra i migliori stoppatori del girone (primo assoluto nelle 12 partite del play in out). "Sono molto contento di rimanere alla Virtus per poter continuare il mio percorso di crescita sia personale che all’interno della squadra - dichiara Gianoli - Come già detto a inizio anno fin da subito sono stato accolto dalla società in maniera impeccabile così come anche dallo staff e dai compagni, in più trovo che Siena sia una città fantastica sia sotto l’aspetto culturale che nell’ambito sportivo soprattutto con l’attaccamento che mostra verso il basket. Detto questo tifosi virtussini vi aspetto al palazzetto per sostenerci ancora come avete fatto quest’anno, forza Virtus!"

La conferma di Gianoli rappresenta un ottimo punto di partenza per la Stosa che verrà, soprattutto in un reparto dove reperire giocatori forti è compito arduo sia dal punto di vista economico che qualitativo. "Alessandro è la nostra prima conferma, è un giocatore nel quale abbiamo creduto molto sin da subito, tanto da proporgli nell’estate scorsa un contratto con opzione per un’altra stagione che siamo stati ben felici di esercitare - afferma il ds Gabriele Voltolini - In questa stagione in rossoblù ha fatto molto bene, rivelandosi uno dei migliori lunghi del campionato, ma crediamo che possa ancora fare uno step successivo avendo ampi margini di miglioramento. Sarà il nostro punto di riferimento sotto ai tabelloni anche per la prossima stagione, è un giocatore con caratteristiche importanti e che ci dà grande affidabilità. Siamo molto contenti e orgogliosi di annunciare la sua permanenza, perché oltre a essere un ottimo giocatore si è dimostrato anche un ragazzo dalle grandi qualità umane che si sposa perfettamente con il nostro ambiente".