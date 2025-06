Stosa Virtus: Gabrio Costantini confermato per il campionato 25/26

La Stosa Virtus mette a segno la seconda conferma in vista della prossima stagione. E si tratta di una permanenza fondamentale fortemente voluta da coach Evangelisti. Gabrio Costantini (nella foto) difenderà i colori rossoblù anche nel campionato 25/26. Dopo una stagione in cui il prodotto del vivaio virtussino si è messo in luce come uno dei migliori esterni del campionato, soprattutto nella seconda parte, la Virtus non ha avuto alcun dubbio nel confermare una delle proprie punte di diamante, che nel prossimo campionato indosserà la canotta rossoblu per la quinta stagione consecutiva. Dopo Gianoli arriva dunque un’altra conferma importante per la Stosa che va nella direzione dichiarata dalla società di un innalzamento del livello qualitativo del roster. Nella B interregionale appena terminata Costantini ha avuto una crescita esponenziale ed anche i numeri statistici lo evidenziano. Il classe 2004 ha segnato 8,4 punti di media nelle prime 22 gare stagionali, un bottino che nella seconda fase, dove Costantini è risultato il miglior tiratore da 3 punti del girone (50% totale con 34/68) è salito a 12,6. Il numero 11 della Stosa ha scalato le gerarchie conquistandosi il quintetto durante la stagione. Ed è proprio da lì, da uno starting five conquistato con grande merito, che ripartirà la prossima stagione l’avventura di Costantini. "Rimanere un altro anno nella famiglia virtussina per me è motivo d’orgoglio - dice Costantini - Innanzitutto volevo ringraziare tutta la società e lo staff per la fiducia che hanno riposto in me. Sono contento di poter far parte di un progetto ambizioso, pronto a dare il massimo in ogni occasione; lo devo soprattutto al nostro pubblico, sempre presente e pronto a sostenerci, ed a una tifosa in particolare, che seppur non sarà presente al palazzetto sono certo che non si perderà neanche una partita. Non vedo l’ora di ripartire, e sempre forza Virtus!". "Gabrio lo scorso anno ha avuto l’esplosione che tutti ci aspettavamo, arrivando a essere un giocatore di assoluta qualità e affidabilità - dichiara il direttore sportivo Gabriele Voltolini - la sua conferma è per noi fondamentale in quanto si tratta di un prodotto del nostro settore giovanile sul quale abbiamo investito e puntato tanto negli ultimi anni. Siamo sicuri che nella prossima stagione possa non solo confermarsi ma migliorare ancora di più. Sarà un punto fondamentale del nostro roster, del quale Gabrio rappresenta l’esempio perfetto per il suo mix di qualità, entusiasmo e voglia di emergere. Siamo molto contenti della sua conferma e siamo sicuri che ripagherà tutta la fiducia che in lui abbiamo riposto".