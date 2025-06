Stosa Virtus in azione. Il rebus di Calvellini

È un mercato scoppiettante quello messo in atto fino a questo momento dalla Stosa. La società rossoblù, che finendo il campionato a fine aprile ha avuto molto margine di manovra rispetto ad altre squadre che hanno terminato la stagione molto più avanti, ha già piazzato due colpi importanti (Morciano e Redaelli) e messo a segno conferme fondamentali per la costruzione del roster. Costantini, Braccagni, Guerra, Gianoli e Bartelloni sono già stati ufficializzati, mentre non faranno parte della squadra né capitan Olleia, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una straordinaria carriera, né Bartoletti.

All’appello mancano adesso ancora tre pedine per completare lo scacchiere a disposizione di coach Evangelisti, ma su tutte a tenere banco è certamente la situazione relativa a Calvellini: il classe 2002, certamente il miglior giocatore della Stosa degli ultimi 2 anni, è legato alla società di Piazzetta Don Perucatti da un biennale siglato lo scorso anno anche se le sirene della categoria superiore potrebbero suonare prepotentemente. In casa Virtus c’è comunque fiducia nel riuscire a tenere a bordo Calvellini anche nella prossima stagione e se così fosse, dopo le conferme degli ultimi giorni ed i nuovi arrivi, si tratterebbe certamente di un altro colpo da 90.