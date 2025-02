Stosa Virtus lanciata. Ora Gallarate. Calvellini: "Convinti dei nostri mezzi"

È partita con il piede giusto l’avventura della Stosa nel play-In Out di serie B interregionale. I rossoblù hanno conquistato 2 vittorie nelle prime 2 giornate portando a 5 la striscia di risultati utili consecutivi. Dando però un primo sguardo ai risultati dei primi 2 turni si preannuncia una lotta serrata fino alla fine per accaparrarsi una delle prime 3 posizioni che significano salvezza diretta senza passare dalle forche caudine dei play-out. A guidare il gruppo per adesso è Don Bosco Crocetta (che stasera recupera a Castelfiorentino) a +2 su un quartetto composto da Stosa, Mens Sana, Spezia e Legnaia. Più attardate le altre, anche se con 20 punti ancora in palio tutto può succedere.

Assoluto protagonista di queste prime 2 giornate di seconda fase, come d’altronde lo è stato per tutta la stagione, è Matteo Calvellini (nella foto) che racconta il momento della Stosa: "La seconda fase è iniziata un po’ come è finita la prima, abbiamo fatto bene con 2 vittorie molto importanti – afferma Matteo Calvellini – Stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi, ognuno sta portando il proprio mattoncino e questo ci aiuta anche a essere più sereni e affrontare le partite nel modo migliore possibile. Personalmente sento di essere cresciuto molto in questa stagione, e lo devo soprattutto alla fiducia che i miei compagni ripongono sempre in me oltre che al coach che mi premia e mia dà a sua volta fiducia. Domenica affrontiamo Gallarate che è una squadra esperta con giocatori importanti per la categoria. Nonostante ora stia attraversando un momento di difficoltà – conclude la guardia rossoblù – non dobbiamo sottovalutare l’impegno, dobbiamo andare là convinti dei nostri mezzi per portare a casa i 2 punti".

Come si evince dalle parole di Calvellini quello di domenica prossima sarà un impegno molto complicato per la Virtus che si troverà di fronte una squadra ferita e soprattutto molto cambiata rispetto a qualche settimana fa. A Gallarate le porte sono girevoli: qualche giorno fa alla vigilia del match di La Spezia (perso per 108-91), i lombardi hanno inserito ben 3 elementi: Genovese, Chiapparini e Bettanti. Lunedì invece a salutare la truppa è stato Fioravanti che ha firmato a Saronno mentre mercoledì c’è stato il terzo avvicendamento stagionale in panchina: è infatti arrivato l’esonero di Maurizio Mosti sostituito dall’esperto Marco Morganti, lo scorso anno assistente ad Agrigento in Legadue. La Stosa si troverà quindi un ambiente tutt’altro che sereno e dovrà mantenere i nervi saldi e giocare la sua pallacanestro per provare a portare a casa 2 punti che sarebbero pesantissimi per la classifica.