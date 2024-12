Stosa Virtus: non bastano 20’ super. San Miniato rientra e fa sua la gara

SAN MINIATO

77

STOSA VIRTUS

65

SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani 3, Caglio 8, Metsla 12, Menconi 17, Scardigli 8, Godano ne, Re 12, Marrocchi ne, Granchi, Ndour 14, Cravero 3. Allenatore Martelloni.

STOSA VIRTUS: Bartoletti 2, Dal Maso 6, Joksimovic, Zocca 19, Olleia 3, Costantini 5, Calvellini 16, Gianoli 7, Braccagni 2, Guerra 5. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 15-22; 30-39; 53-47.

SAN MINIATO – Terza sconfitta consecutiva per la Stosa che cade a San Miniato con il punteggio di 77-65 dopo un match dai due volti: nei primi 20 minuti si è vista una grande Virtus che ha concesso solo 30 punti al primo attacco del torneo, ma che ha letteralmente litigato con il canestro nei secondi 20’. È una buona partenza quella della Virtus che dopo il 2-0 locale si affida alle soluzioni di Zocca che ne segna 6 di fila per il 2-6 esterno. La difesa della Stosa tiene bene contro uno dei migliori attacchi del campionato concedendo poco, mentre in attacco o rossoblù gestiscono con pazienza i possessi trovando buone iniziative con Costantini e Gianoli. Al termine del primo quarto i senesi conducono 15-22. All’inizio del secondo periodo la Stosa perde un po’ di fluidità in attacco non riuscendo per lunghi tratti a trovare la via del canestro. In difesa però la formazione rossoblu regge botta non lasciando ai locali le loro armi migliori e riuscendo a mantenere un vantaggio di 3 lunghezze a metà tempo. Un paio di giocate di energia di Calvellini e Gianoli portano la Stosa sul +8, subito ‘rafforzato’ da 2 libero di Zocca per il 27-37 Virtus a 1’18’’ dalla sirena di metà gara. La tripla di Menconi e il canestro di Calvellini fissano il punteggio sul 30-39 alla pausa lunga. La tripla di Re apre la terza frazione che vede la Stosa di nuovo in difficoltà offensiva. I rossoblù segnano 2 punti in 5 minuti grazie alla buona difesa locale permettendo all’Etrusca di accorciare (38-41 al 25’). Il sorpasso si materializza a 3’ dalla fine: Menconi va in lunetta 4 volte e il suo 7/8 permette a San Miniato di portarsi sul 45-43 a 2’ dalla fine del quarto. Ci pensa poi il classe 2008 Scardigli con 5 punti di fila a dare il 53-47 ai locali a fine terzo periodo. San Miniato tocca la doppia cifra di vantaggio in apertura di ultimo quarto quando le medie al tiro dei biancorossi si alzano e Scardigli e Metsla colpiscono per il 59-47 interno a 8’40" dalla fine. L’allungo locale è inesorabile perché la Virtus non riesce più a trovare la via del canestro complice una difesa biancorossa che alza intensità e fisicità dimostrando il motivo del primato in classifica. I rossoblù provano a rimanere attaccati al match ma la formazione locale gestisce il vantaggio e porta a casa i 2 punti.