Stosa Virtus: Preparativi per la Stagione 25/26 con Coach Evangelisti

Non è ancora terminata la stagione della Stosa Virtus che anche dopo la fine del campionato sta proseguendo il lavoro in palestra che andrà avanti fino al termine del mese di maggio. Alcuni giocatori hanno già lasciato il gruppo, come Pieri che alla fine della settimana scorsa è tornato a casa a Trieste per proseguire individualmente il proprio lavoro. Da qui a fine mese lo staff rossoblu lavorerà con i ragazzi a disposizione e anche con alcuni elementi che come tutti gli anni arriveranno in Piazzetta Don Perucatti a provare.

La società infatti sta già programmando la prossima stagione insieme al confermatissimo coach Marco Evangelisti che siederà sulla panchina rossoblu anche nel campionato 25/26. Le prime valutazioni andranno fatte sui giocatori da confermare dopodiché si penserà a quelli da aggiungere per alzare il livello della squadra.

I campionati sono ancora in corso visto che sia in B nazionale che in B interregionale si stanno disputando le partite dei play-off e dei play out per cui è verosimile che l’accelerata al mercato arriverà al termine dei campionati e comunque non prima della fine del mese di maggio. La volontà della società appare comunque chiara ovvero provare a costruire una squadra che possa competere maggiormente rispetto alla stagione appena conclusa. Seguendo questo ragionamento è possibile che il ds Voltolini provi a confermare i pezzi pregiati del roster a partire da Calvellini, Guerra e Gianoli, passando per Costantini e Braccagni, anche se le sirene della B nazionale potrebbero farsi sentire per alcuni di loro. Da capire poi le valutazioni personali e lavorative di Olleia e Bartoletti, mentre sul fronte delle uscite oltre a Pieri serviranno valutazioni approfondite su Zocca e Joksimovic il cui rendimento non ha totalmente convinto.

Per quanto riguarda il settore giovanile, venerdì e sabato prossimi nell’impianto virtussino si disputeranno le final-4 di coppa Toscana della categoria Under 17 femminile, mentre dal 31 maggio al 2 giugno ci sarà il Memorial Braconi (under 13).