Stosa Virtus presenta i protagonisti dell’universo rossoblù. Miss Italia Ofelia Passaponti testimonial dell’evento

Grandissima partecipazione ed entusiasmo alle stelle ieri pomeriggio al PalaPerucatti per la presentazione di tutte le squadre e dell’attività della stagione 2025/26 della Virtus. Sul parquet hanno sfilato le formazioni maschili e femminili dal minibasket, passando per il settore giovanile fino alla prima squadra, tutte presentate da una madrina d’eccezione, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti accompagnata Sergio Liotta. Tanti gli ospiti a partire dai numerosi sponsor e dalle autorità con l’assessore comunale allo Sport Lorenzo Lorè.

L’evento clou della serata, che è scorsa seguendo il filo conduttore del claim ’Battito’ ideato per la campagna abbonamenti e per i festeggiamenti del 75° anniversario della società, è stata la chiamata sul parquet dei giocatori della Stosa, preceduta dalla presentazione della canotta celebrativa realizzata dallo sponsor tecnico 2Tsport. Una maglia che i giocatori indosseranno solamente nella prima giornata, domenica nell’esordio casalingo contro Don bosco Crocetta, che successivamente andrà all’asta su una piattaforma online.

Nella serata è stato presentato anche il progetto di collaborazione per il settore giovanile maschile insieme alla Mens Sana, alla presenza del presidente biancoverde Francesco Frati. Grande interesse anche per il settore femminile dove un’altra collaborazione, quella del Terre di Siena Basket insieme ad Asciano e Asinalonga, ha permesso alla società rossoblù di allestire dopo tanti anni una squadra senior che parteciperà al campionato di serie C.

I momenti più emozionanti sono stati però il ritiro della maglia dello storico capitano rossoblù Gianmarco Olleia dopo il ritiro. La canotta numero 10 di Olleia da oggi rimarrà appesa al soffitto del palazzetto. Oltre a questo c’è stata la consegna da parte del presidente Fabio Bruttini di una targa a Fabio Fossi, storico dirigente addetto agli arbitri, che dopo 35 anni di militanza nella prossima stagione interromperà il suo mandato da dirigente.