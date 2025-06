Stosa Virtus si prepara al mercato: obiettivo rinforzare la squadra per la prossima stagione

Dopo aver annunciato le prime due conferme nel roster del prossimo anno, la Stosa Virtus è pronta a tuffarsi in un mercato che negli ultimi giorni si è definitivamente acceso. Adesso il campo lascia spazio alle trattative con la Stosa che andrà a cercare di rinforzare una squadra che nella seconda parte della scorsa stagione ha dimostrato di essere altamente competitiva. Dopo l’addio al basket giocato del capitano Gianmarco Olleia, l’innesto più pesante potrebbe arrivare nel ruolo di ala forte. Nelle ultime ore erano circolate voci di un possibile interessamento della Virtus per Gianluca Prosek, voci che però hanno trovato la pronta smentita dalla dirigenza rossoblù. Non sarà dunque il giocatore mensanino il rinforzo "da quintetto" per la Stosa, ma è comunque possibile che nel ruolo di 4 titolare possa arrivare un elemento importante e con esperienza che vada a rinforzare lo starting five di coach Evangelisti(foto). Le prime 2 conferme di Gianoli e Costantini, annunciate la settimana passata, sono certamente tasselli importanti per la costruzione della squadra e soprattutto sono sinonimo di una marcata volontà di costruire, compatibilmente con le risorse a disposizione, una formazione che possa competere per obiettivi ambiziosi. Anche le altre nel frattempo stanno iniziando a muoversi: è di ieri la conferma della Sba Arezzo di Facundo Toia, playmaker argentino tra i migliori della categoria. La Spezia ha invece annunciato una guardia straniera molto forte, il classe 2001 Primos Kmetic proveniente dalla serie A slovena. A Firenze sponda Legnaia è invece in atto una vera e propria rivoluzione con l’addio dopo 10 anni del direttore tecnico ed ex allenatore Riccardo Zanardo. Oltre a lui, se ne è andato anche coach Roberto Russo, protagonista sulla panchina legnaiola di una salvezza quasi insperata. Empoli ripartirà invece dall’idolo di casa Guido Rosselli, giocatore sempre decisivo nonostante l’età avanzata. Nella panchina dell’Use siederà invece ancora l’ex rossoblù Luca Valentino che ha rinnovato. Il mercato è dunque nel vivo e sono attesi i primi botti con la Stosa che vorrà recitare un ruolo da protagonista per dare a coach Evangelisti una squadra che possa essere competitiva indipendentemente dal girone in cui verrà inserita. A questo proposito ci sarà da aspettare ancora alcune settimane per capire se il girone della Stosa sarà simile a quello della passata stagione o se le squadre senesi saranno inserite con Arezzo in un concentramento "centro" insieme a umbre (Valdiceppo, la neopromossa Gualdo Tadino e forse Perugia Basket, intenzionata a chiudere il ripescaggio), laziali e marchigiane o con le sarde Esperia Cagliari e la neopromossa Sennori.