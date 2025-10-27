Acquista il giornale
Stosa Virtus solida in difesa. Spezia superata. Partita di sofferenza ma due punti pesantissimi

di GABRIELE VOLTOLINI
27 ottobre 2025
STOSA 79 LA SPEZIA 75

STOSA: Liotta ne, Braccagni 2, Redaelli 11, Costantini 14, Calvellini 16, Morciano 11, Gianoli 8, Bartelloni, Guerra 17, Cini, Crocetta, Vegni ne. Allenatore Evangelisti.

LA SPEZIA: Lamperi 3, Puccioni 4, Kmetic 22, Ramirez 4, Sabbadini ne, Tedoldi 6, Pesenato 10, Deri 3, Petrushevski 17, Cellerini 6. Allenatore Ricci.

Parziali: 17-17, 36-39, 54-55.

SIENA – Vittoria sofferta ma meritata per la Stosa che torna al successo al PalaCorsoni battendo La Spezia 79-75. I rossoblù giocano una partita solida soprattutto a livello difensivo e ottengono la quarta vittoria su 5 incontri. La Virtus parte forte: Calvellini e Guerra spazzano assist a ripetizione per Gianoli e Costantini che realizzano da sotto. Spezia risponde con Peteushevski e dopo 4’ i locali comandano 10-6. La Stosa difende bene limitando ottimamente Kmetic. I rossoblù, con Gianoli e Calvellini gravati di 2 falli, si portano sul +7, ma sul finire di quarto gli ospiti rimontano e impattano a quota 17 sulla sirena di fine primo quarto.

Ad inizio secondo periodo nessuno segna per 2’. Ci pensa Guerra in penetrazione a sbloccare la Stosa che però in un’azione contestata subisce il terzo fallo di Gianoli. I rossoblù si portano di nuovo sul +5 ma i bianconeri replicano e con la tripla dall’angolo di Lamperi trovano il vantaggio sul 24-25. La Virtus non riesce a trovare fluidità in attacco e segna con il contagocce. La Spezia invece è più precisa e grazie alla tripla di Kmetic si porta sul +8 a 3’ dall’intervallo lungo. La risposta della Stosa è affidata ad un ottimo Redaelli che con fisicità e tecnica riesce a replicare alle iniziative liguri. Il finale di secondo parziale vede La Spezia avanti 36-39.

Si riparte e la formazione rossoblù piazza subito un break di 5-0 che consente a Calvellini e soci di riportarsi avanti (41-39). Il vantaggio dura poco perché dall’altra parte 5 punti di Cellerini danno nuovamente il vantaggio ai liguri. La partita è fisica ed il metro arbitrale molto altalenante: Costantini ne mette 5, Pesenato risponde, ma Calvellini è onnipresente e con le sue palle recuperate la Stosa trova nuovamente il vantaggio, ma Pesenato da sotto fissa il punteggio sul 54-55 all’ultimo intervallo.

L’ultimo quarto va avanti sul filo dell’equilibrio con le 2 squadre che si alternano al comando: Kmetic e Tedoldi colpiscono per i liguri, Calvellini e Guerra per i rossoblu che negli ultimi 2 minuti trovano il +7. Sembra finita ma gli ospiti non mollano e rientrano a -2 grazie a Kmetic. Ormai è troppo tardi e la Virtus dalla lunetta chiude i conti portando a casa altri 2 punti pesanti.

© Riproduzione riservata

