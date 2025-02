Stosa Virtus verso l’esordio con fiducia. Evangelisti: "Più testa, meno istinto"

Mancano pochi giorni all’inizio della seconda fase in serie B interregionale dove la Stosa Virtus avrà a disposizione 12 partite per provare a centrare la salvezza diretta senza passare dai play-out. I rossoblù si affacciano a questo nuovo girone in terza posizione provvisoria potendo contare sui 12 punti portati in dote dagli scontri diretti della prima fase e per evitare le forche caudine dei play-out dovranno conquistare una delle prime 3 posizioni della classifica al termine delle 12 gare in programma. Davanti ai rossoblù ci sono Don Bosco Crocetta a 16 e Mens Sana a 14, ma tra quota 12 e 10 troviamo un gruppone composto da ben 7 squadre.

A presentare il prossimo play in out è il coach rossoblù Marco Evangelisti (nella foto): "Sta per iniziare la seconda fase – commenta l’allenatore della Stosa – dove troveremo squadre molto diverse rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora. Nel girone lombardo piemontese ci sono molte squadre giovani, per esempio Collegno, la nostra prima avversaria, Varese e Don Bosco Crocetta sono formazioni piene di ragazzi dell’under 19, che vanno all’arrembaggio e giocano a ritmi altissimi per tutti i 40 minuti. Troveremo dei ritmi di gioco e delle difese diverse così come cambieranno anche i nostri obiettivi. Dovremo essere bravi ad adeguarci ai nuovi sistemi tattici che troveremo non cadendo nei tranelli che ci presenteranno ma dettando noi i ritmi. In questo momento – prosegue Evangelisti – dobbiamo pensare settimana per settimana, adesso siamo più consapevoli a livello di squadra rispetto a inizio anno e ognuno sa quello che deve fare in campo ed in che modo può essere utile al gruppo. Nelle ultime settimane lo abbiamo dimostrato perché siamo riusciti a vincere partite punto a punto con squadre di alto livello, ma non dobbiamo assolutamente cambiare il nostro atteggiamento o abbassare la guardia perché andremo a giocare in campi molto difficili e contro squadre che non conosciamo se non dai video. Da ora in poi c’è bisogno di usare molto di più la testa e meno l’istinto".

Infine Evangelisti parla anche dell’inserimento dell’ultimo arrivato in maglia rossoblu Marco Pieri: "Il ragazzo è arrivato alla vigilia di una settimana intensa dove dovevamo affrontare 3 partite ravvicinate - conclude il coach - e non ha avuto modo e tempo di imparare bene le nostre regole difensive ed il sistema di gioco. Nonostante ciò si è sempre fatto trovare pronto quando è stato messo in campo. In queste due settimane ha lavorato di più con la squadra entrando maggiormente all’interno del nostro sistema. Sono sicuro che ci sarà utile per questa seconda fase".