Su il sipario: è campionato! Tre senesi a caccia di gloria. Mens Sana-Spezia, Stosa-Crocetta e Borgomanero-Costone

Inizia con un impegno sulla carta molto difficile il campionato della Mens Sana che oggi alle 18 attende Spezia. Senza Perin, out almeno per la prima giornata, coach Vecchi (nella foto) non vede comunque l’ora di giocare. "Dopo un lungo pre campionato c’è sicuramente una grande gioia nel giocare la prima in casa, specie per i nuovi, incluso il sottoscritto. Non nego che c’è voglia e curiosità per vivere il calore casalingo per la prima volta. Perin è out mentre Moretti è recuperato seppur indietro a livello di condizione. Monitoriamo le altre situazioni legate a classici acciacchi di fine preparazione. Vedremo se Yarbanga potrà darci una mano. Sappiamo che dopo un preparazione molto dispendiosa nelle prime giornate non potremmo essere molto brillanti e che dovremo essere più grintosi. Non sono preoccupato per l’assenza di Perin, semmai dispiaciuto perché so quanto ci tiene lui alla Mens Sana. Ma è fisiologico che durante l’anno ci siano delle assenze. Abbiamo uno staff eccellente che sta lavorando per recuperarlo al meglio". "Spezia è forte ed esperta con lunghi abili ed esterni con caratteristiche diverse. Credo che abbiano tutto per fare un ottimo campionato come si è visto già in preseason. Ne rispettiamo le qualità ma non abbiamo paura. Sappiamo che è un avversario duro e dovremo farci trovare pronti si a livello di energie nervose che tecnico tattico" ha concluso l’ex allenatore di Imola. Anche oggi intanto sarà possibile a partire dalle 16,30 sottoscrivere l’abbonamento (quota 650 è vicina) presso la biglietteria del PalaEstra. Inoltre che tutti coloro che a venerdì hanno sottoscritto la tessera, entro oggi riceveranno via mail il link per vedere la partita sul canale privato YouTube della società. In casa ligure, in cui c’è l’ex guardia biancoverde Puccioni, ha parlato coach Gabriele Ricci. "Andremo a giocare in casa di una delle grandi favorite, noi però siamo fiduciosi e andremo a Siena per giocarci le nostre carte" ha detto alla vigilia. Arbitrano Rossetti e Cavasin, di Rosignano Marittimo. Guido De Leo