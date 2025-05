Su raisport. Confermata la diretta televisiva in chiaro

Ci sarà RaiSport, pur con le tribune vuote e un clima niente affatto abituale, se non andiamo indietro di tre o quattro anni. Le telecamere riprenderanno la partita e consentiranno a tutti i tifosi sprovvisti di LnpPass di guardarsi in chiaro questa gara3 di semifinale. Il canale sul digitale terrestre è noto, il 58, così come la collaudata coppia di telecronisti, tra cui l’ex riminese Sandro De Pol (qui nel 2008-2009 in canotta Crabs). Gli arbitri sono Marco Vita di Ancona, Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio e Michele Centonza di Grottammare. Se dovesse rendersi necessaria la quarta partita di domenica (ore 20), RaiSport sarà ancora presente, di nuovo con le tribune vuote per l’assenza forzata dei tifosi. In chiaro anche l’ipotetica quinta partita del Flaminio, che Rimini spera di non dover disputare. Vorrebbe dire qualificazione alla finale ottenuta in una delle due partite giocate all’Unieuro Arena. Presumibile un alto indice di gradimento e di ascolto per la tv, vista l’impossibilità di assistere dal vivo a questa gara3.