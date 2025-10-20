Sull’altro fronte l’ex Dalmonte: "Bravi quando Ferrara è tornata a tre punti a non uscire dal match. Abbiamo tolto all’Adamant il gioco in transizione». Benedetto: "Niente alibi, è stata la nostra peggior partita»

Nel post partita di Adamant-Andrea Costa gli umori dei due allenatori sono ovviamente differenti. Corrucciato coach Benedetto, al termine di 40’ giocati in maniera opaca dai suoi: "Abbiamo perso su tutti i fronti, non c’è stata attenzione ai particolari. Complimenti a Imola, che è stata più organizzata di noi e ci ha sovrastato in tutto e per tutto. I loro adattamenti ci hanno creato tantissimi problemi, noi invece siamo stati morbidi e quando subisci 93 punti in casa non vai da nessuna parte. E’ stata una brutta partita, giocata male sin dalla palla a due: l’unico momento in cui siamo riusciti a mettere un po’ di intensità è stata ad inizio ripresa, quando siamo tornati sotto". Il pensiero va ad una settimana terribile sul piano umano, ma Benedetto distingue i due piani e non vuole cercare alibi: "Abbiamo perso una persona che per noi era fondamentale, io ho perso un amico. Ma personalmente non credo a queste cose, come non ho creduto che a Chiusi avevamo vinto perché volevamo reagire sul campo a ciò che era successo fuori. Forse sarò meno sensibile di altri, ma per me questa rimane una brutta gara, non abbiamo perso perché scossi dalla morte di Andrea".

Di tutt’altro umore l’ex di turno Luca Dalmonte, che centra la terza vittoria di fila e soprattutto trova dai suoi ragazzi una prova matura e convincente: "Quando Ferrara è arrivata ad un possesso di distacco, nel terzo quarto, la solidità dei miei giocatori è uscita fuori. Abbiamo prodotto una difesa intensa per 40’, e nel momento in cui l’Adamant sembrava aver girato l’inerzia dalla sua parte, siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata. Tante squadre possono sbandare, noi siamo stati dentro la partita. Abbiamo forzato Ferrara a tirare col 39% dal campo, togliendole la sua arma principale, che è il gioco in transizione fatto di tanti tiri a difesa non schierata. Abbiamo giocato assieme e assieme ne siamo venuti fuori, quando si difende così vuol dire che si ha il desiderio di stare uniti: tutti hanno dato il loro contributo a questa vittoria, non voglio parlare di singoli perché questo è il successo del gruppo".

