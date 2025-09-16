Super-sbornia Herons: "Ma ora testa al debutto"

A distanza di ventiquattro ore dalla conquista della Supercoppa LNP 2025 la soddisfazione per aver messo in bacheca il primo trofeo stagionale è ancora ben presente in casa Fabo Herons Montecatini, così come tuttavia non manca la lucidità per inquadrare nel giusto contesto il trionfo del Pala De André di Ravenna. Lo ha fatto in primis il presidente Andrea Luchi, che di finali nella sua carriera di dirigente sportivo ne ha vissute eccome: "C’è grande felicità e orgoglio per essersi portati a casa questo trofeo che dei tre messi in palio dalla LNP è forse il meno prestigioso ma che tutti poi alla fine vogliono vincere – ha commentato il numero uno rossoblù –. Ci godiamo ancora per qualche ora questo successo ma poi voltiamo pagina perché c’è una stagione regolare da giocare e questo risultato deve spingerci a tuffarci nel campionato con la giusta mentalità ma allo stesso tempo con fiducia e convinzione". Molti sono rimasti stupiti nel vedere una Fabo già competitiva ai massimi livelli dopo un solo mese di assemblaggio, il fondatore del club però non è fra questi: "Crediamo di avere nel nostro roster atleti di alto livello e per alto livello si intende la capacità anche di riconoscere i vari momenti e sapersi mettere al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi, certo è che lo spirito di sacrificio e la disponibilità messi in campo dai ragazzi non erano così scontati se si considera che questo è un gruppo composto da sette giocatori nuovi su dodici – analizza Luchi –. Abbiamo costruito la squadra per fare una pallacanestro con determinate caratteristiche e credo che queste caratteristiche si siano viste. Merito dello staff tecnico, medico e dei preparatori che hanno saputo coniugare l’esigenza di mettere benzina nel serbatoio in vista di un’annata che si preannuncia lunghissima con la voglia di ben figurare. Il fatto che nonostante tutto non siamo nemmeno vicini al nostro pieno potenziale è forse la notizia migliore che ci lascia la due giorni in quel di Ravenna, al di là della vittoria". Vittoria che è stata ovviamente accolta con favore anche dai tifosi di fede Herons, i quali hanno aspettato la squadra al ritorno da Ravenna e hanno incontrato una delegazione di giocatori in Piazza del Popolo. Grande protagonista dei festeggiamenti è stata la Supercoppa, con la quale foto e selfie si sono sprecati.

Filippo Palazzoni