Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Supercoppa, Forlì si butta via. Viene rimontata, poi sbaglia Allen

Supercoppa, Forlì si butta via. Viene rimontata, poi sbaglia Allen

Avanti di 16, l’Unieuro concede 52 punti nella ripresa. L’Usa fallisce il tiro libero del supplementare a -1”

di STEFANO BENZONI
13 settembre 2025
Kadeem Allen in penetrazione nella semifinale giocata a Ravenna: ha segnato 15 punti ma, come un po’ tutta la squadra, è partito forte per mancare poi l’acuto (foto Salieri)

Kadeem Allen in penetrazione nella semifinale giocata a Ravenna: ha segnato 15 punti ma, come un po’ tutta la squadra, è partito forte per mancare poi l’acuto (foto Salieri)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

UNIEURO FORLì 86 UEB GESTECO CIVIDALE 87

UNIEURO: Allen 15 (4/10, 1/3), Berluti n.e. Gazzotti 2 (1/1), Tavernelli 4 (2/3), Masciadri 3 (0/1, 1/3), Aradori 7 (2/4, 1/2), Del Chiaro 5 (1/1), Dicorato n.e. Harper 22 (7/10, 2/5), Pepe 11 (3/8 da tre), Gaspardo 15 (4/6, 0/2), Pinza 2 (1/1). All. Martino.

GESTECO: Redivo 24 (4/9, 4/11), A. Ferrari, Mastellari 11 (2/4, 2/6), Rota 4 (2/2, 0/2), Amici (0/1), Marangon 2 (1/4, 0/1), Brizzi n.e. Berti 2 (1/2, 0/1), F.Ferrari 17 (7/11, 1/2), Freeman 21 (10/15, 0/1), Cesana 6 (0/1, 2/6). All. Pillastrini.

Arbitri: Marziali, Noce, Catani.

Parziali: 28-18, 49-35, 65-62.

Note - T2: Forlì 22/37 (59%), Cividale 27/49 (55%); T3: Forlì 8/23 (35%), Cividale 9/30 (30%), TL: Forlì 18/22 (82%), Cividale 6/8 (75%). Rimbalzi: Forlì 30 (3 offensivi), Cividale 46 (17 offensivi).

Forlì perde a Ravenna contro Cividale la semifinale di Supercoppa in una gara dominata per metà. Gli uomini di Martino hanno giocato bene in attacco e in difesa per 20’. A metà del primo quarto erano a +13 (21-8 dopo la terza bomba su tre tentativi di Pepe), poi nel secondo hanno raggiunto due volte il +16 (49-33 e 51-35). Poi Forlì si è un po’ fermata, forse inconsciamente. Non ha ‘ucciso’ la gara e questo contro Cividale non si può fare. Specie subendo 52 punti nella ripresa e venendo travolta a rimbalzo (46-30).

La difesa forlivese ha subìto il penetra e scarica friulano, le percentuali da tre della Gesteco – tremende nei primi due quarti (2/15) – sono tornate in linea, mentre l’attacco forlivese era bloccato: il parziale Gesteco è di 17-4 per il 55-52 forlivese con Harper che segna tutti gli 8 punti dei biancorossi in 5’ (57-52). A 3’34’’ dalla fine della terza frazione Gaspardo segna i primi punti non targati Demonte (59-55), ma il sorpasso friulano è nell’aria e si concretizza con uno scatenato Redivo (12 nel terzo periodo) a 37’’ sul 61-62. Forlì torna avanti alla terza sirena ma si vede che la partita è chiaramente riaperta anche grazie alla difesa fisica concessa ai gialloblù friulani.

Cividale scatta avanti nel quarto periodo e arriva addirittura a +7 sul 77-70 dopo 4’30’’, ma Forlì si sveglia, risponde con un controbreak di 11-2 e torna avanti 81-79 a 3’43’’ dalla sirena. Cividale risponde con un 6-0 (81-85) dopo l’ennesima tripla di un Redivo da 8 punti nel quarto parziale, con i suoi soliti tiri impossibili.

E qui cominciano le ingenuità e gli errori forlivesi: Harper sull’81-85 fa 1/2 dalla lunetta a -2’04’’, Gaspardo lo imita a -1’30’’ sull’82-87. Sull’83-87 Cividale sbaglia, Allen segna a 1’04’’ (85-87), poi sbagliano Cesana e Pepe da tre (il forlivese a -31’’ dall’angolo). Coach Martino sceglie di difendere, ma Pepe commette fallo su Redivo a 3’’ dallo scadere dei 24’’ a 9’’ dalla sirena finale. E l’Unieuro non è nemmeno in bonus. Anziché giocare col cronometro, Ferrari si prende un tiro e quel che è peggio (per i suoi) lo sbaglia, regalando così una chance ai biancorossi con Allen. Che però imita i compagni fallendo il tiro libero del supplementare a 1’’ dalla fine. La Supercoppa è già finita.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su