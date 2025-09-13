Supercoppa, Forlì si butta via. Viene rimontata, poi sbaglia Allen

UNIEURO FORLì 86 UEB GESTECO CIVIDALE 87

UNIEURO: Allen 15 (4/10, 1/3), Berluti n.e. Gazzotti 2 (1/1), Tavernelli 4 (2/3), Masciadri 3 (0/1, 1/3), Aradori 7 (2/4, 1/2), Del Chiaro 5 (1/1), Dicorato n.e. Harper 22 (7/10, 2/5), Pepe 11 (3/8 da tre), Gaspardo 15 (4/6, 0/2), Pinza 2 (1/1). All. Martino.

GESTECO: Redivo 24 (4/9, 4/11), A. Ferrari, Mastellari 11 (2/4, 2/6), Rota 4 (2/2, 0/2), Amici (0/1), Marangon 2 (1/4, 0/1), Brizzi n.e. Berti 2 (1/2, 0/1), F.Ferrari 17 (7/11, 1/2), Freeman 21 (10/15, 0/1), Cesana 6 (0/1, 2/6). All. Pillastrini.

Arbitri: Marziali, Noce, Catani.

Parziali: 28-18, 49-35, 65-62.

Note - T2: Forlì 22/37 (59%), Cividale 27/49 (55%); T3: Forlì 8/23 (35%), Cividale 9/30 (30%), TL: Forlì 18/22 (82%), Cividale 6/8 (75%). Rimbalzi: Forlì 30 (3 offensivi), Cividale 46 (17 offensivi).

Forlì perde a Ravenna contro Cividale la semifinale di Supercoppa in una gara dominata per metà. Gli uomini di Martino hanno giocato bene in attacco e in difesa per 20’. A metà del primo quarto erano a +13 (21-8 dopo la terza bomba su tre tentativi di Pepe), poi nel secondo hanno raggiunto due volte il +16 (49-33 e 51-35). Poi Forlì si è un po’ fermata, forse inconsciamente. Non ha ‘ucciso’ la gara e questo contro Cividale non si può fare. Specie subendo 52 punti nella ripresa e venendo travolta a rimbalzo (46-30).

La difesa forlivese ha subìto il penetra e scarica friulano, le percentuali da tre della Gesteco – tremende nei primi due quarti (2/15) – sono tornate in linea, mentre l’attacco forlivese era bloccato: il parziale Gesteco è di 17-4 per il 55-52 forlivese con Harper che segna tutti gli 8 punti dei biancorossi in 5’ (57-52). A 3’34’’ dalla fine della terza frazione Gaspardo segna i primi punti non targati Demonte (59-55), ma il sorpasso friulano è nell’aria e si concretizza con uno scatenato Redivo (12 nel terzo periodo) a 37’’ sul 61-62. Forlì torna avanti alla terza sirena ma si vede che la partita è chiaramente riaperta anche grazie alla difesa fisica concessa ai gialloblù friulani.

Cividale scatta avanti nel quarto periodo e arriva addirittura a +7 sul 77-70 dopo 4’30’’, ma Forlì si sveglia, risponde con un controbreak di 11-2 e torna avanti 81-79 a 3’43’’ dalla sirena. Cividale risponde con un 6-0 (81-85) dopo l’ennesima tripla di un Redivo da 8 punti nel quarto parziale, con i suoi soliti tiri impossibili.

E qui cominciano le ingenuità e gli errori forlivesi: Harper sull’81-85 fa 1/2 dalla lunetta a -2’04’’, Gaspardo lo imita a -1’30’’ sull’82-87. Sull’83-87 Cividale sbaglia, Allen segna a 1’04’’ (85-87), poi sbagliano Cesana e Pepe da tre (il forlivese a -31’’ dall’angolo). Coach Martino sceglie di difendere, ma Pepe commette fallo su Redivo a 3’’ dallo scadere dei 24’’ a 9’’ dalla sirena finale. E l’Unieuro non è nemmeno in bonus. Anziché giocare col cronometro, Ferrari si prende un tiro e quel che è peggio (per i suoi) lo sbaglia, regalando così una chance ai biancorossi con Allen. Che però imita i compagni fallendo il tiro libero del supplementare a 1’’ dalla fine. La Supercoppa è già finita.