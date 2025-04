Svethia pronta per i playoff: sfida contro Stella Ebk Roma l'11 maggio

"Questa Svethia non ha limiti, vivremo questa esperienza con entusiasmo e leggerezza". Marco Tarducci, diesse della formazione recanatese, tira le somme fino a questo punto con l’ufficio stampa del club, in vista dell’11 maggio quando i leopardiani sfideranno la Stella Ebk Roma nei playoff. "Siamo – aggiunge – ai playoff da terza della classe dietro solo a Matelica e Loreto Pesaro e davanti a tante altre squadre formate da professionisti. Sottolineo l’ottimo lavoro svolto del preparatore Andriy Kasperskyy che ha permesso di arrivare verso il finale della stagione in grande condizione". Ma è una società che guarda avanti, Urbutis ha già firmato per la prossima stagione. "È stato un regalo condiviso con i tifosi e gli appassionati, vedendo le reazioni direi che è stato un regalo gradito. Arminas oltre a essere un atleta dalle qualità tecniche indiscutibili è un ragazzo di altissimo spessore umano. Abbiamo cercato di capire insieme se e come si potessero creare le condizioni per coniugare le reciproche esigenze, trovata la migliore soluzione ci siamo affrettati a definire. È presto per parlare di obiettivi della prossina stagione, forse cambierà anche la formula del torneo".