Svethia Recanati all’assalto di Termoli: "Servirà molta attenzione in difesa"

"Termoli è una buonissima squadra e sarà una partita ostica se saranno al completo". Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, mette a fuoco la gara casalinga di domani alle 18 quando si giocherà la terza giornata del campionato di basket di B Interregionale. "Si tratta – scende nei dettagli – di una realtà abbastanza fisica e da tenere d’occhio in quei 3-4 elementi fondamentali, penso a Petrucci e a Dieng, ex Matelica". I leopardiani saranno chiamati a una prova di valore per continuare il positivo percorso che ha permesso di centrare due successi nelle due gare. Ed ecco cosa chiede alla squadra per questo match. "Molta applicazione difensiva sui loro punti di riferimento e un gioco di squadra". Nelle precedenti volte non sono mancati gli aspetti che hanno fatto piacere al tecnico. "Ho apprezzato l’impegno e la disposizione a sacrificarsi, specie in difesa, anche da chi non è particolarmente portato per questo tipo di situazione. Poi dispongo di una squadra che gioca assieme da tempo ed è quindi affiatata, non ho dovuto toccare tantissimo ma cavalcare le cose fatte nel passato e il lavoro del mio predecessore". Si gioca a Recanati che può garantire un apporto considerevole. "È un ambiente molto bello dove giocare e dove il fattore campo si fa a sentire per il numero di persone e per la passione. Non è facile trovare un simile pubblico e sta a noi coltivarlo perché rimanga tale".