Svethia Recanati cerca riscatto a Viterbo per avvicinarsi ai playoff

"Viterbo è una tappa molto importante del cammino". Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati, non potrà dare una mano in campo non avendo recuperato dall’infortunio, ma domani alle 18 sarà al fianco dei compagni. "All’andata - ricorda - abbiamo perso una partita in cui loro hanno sfruttato le tante nostre assenze accusate in quella occasione, ecco un’altra ragione per cui è importante tornare a casa con un successo perché poi servirebbero altri 2 punti per avere la certezza di partecipare ai playoff". Non mancano di certo le motivazioni nei leopardiani che potranno fare affidamento su tutta la rosa, a parte Andreani, e ciò significa che il coach potrà contare su un maggior numero di rotazioni. "Ci attende un avversario abile nel tiro, non dovremo farli tirare tranquillamente e limitare Begic, il loro punto di riferimento". I recanatesi devono prolungare il buon momento mostrato sette giorni fa contro la Stella Roma. "Abbiamo centrato una vittoria fondamentale per la classifica in una partita in cui eravamo ridotti all’osso. È stata una partita in cui abbiamo sbagliato pochissimo: c’è da continuare su questa strada mancando 4 punti per essere nei playoff".