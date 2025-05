Svethia Recanati sconfitta dalla Stella EBK Roma nei quarti playoff di basket

SVETHIA 53STELLA EBK ROMA 71

SVETHIA : Marcone ne, Clementoni 15, Gurini, Andreani, Semprini 3, Zomero 5, Sabbatini, Kossowski ne, Urbutis 17, Pozzetti 7, Ndzie, Magrini 6. All. Di Chiara.STELLA EBK ROMA: Forconi 12, Quarone 6, Fanti 5, Nikolic 15, Mendieta ne, Ntsourou 3, Doumbia 12, Lumena 9, Diomede 10, Pillastrini. All. Finelli.Arbitri: Gaudenzi e Boudrika.Parziali: 19-20, 28-39, 39-57.

È stata la classica giornata in cui tutto è andato storto per la Svethia Recanati uscita battuta nel match interno dalla Stella EBK e domani sera i leopardiani dovranno impedire a Roma di passare il turno dei quarti playoff della B di basket interregionale. La squadra ospite ha chiuso in vantaggio alla prima sirena, ma nel secondo tempo la squadra di casa ha fatto fatica in attacco, all’intervallo i romani hanno allungato il passo (28-39). La Stella ha spinto (+22) e per la squadra di casa c’è stato ben poco da fare, il tempo si è chiuso sul 39-57. All’ultimo la Svethia ha cercato di rimettere in sesto la partita, ma non c’è stato niente da fare. Ora occorre azzerare tutto perché domani si possa ammirare quella Svethia Recanati che nel corso della stagione ha giocato ottime gare dimostrando di potere vincere contro qualsiasi avversario in ogni campo.