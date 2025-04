Svethia Recanati sfida Amatori Pescara: obiettivo secondo posto nei Playoff

Stasera a Recanati sarà di scena l’Amatori Pescara e il 27 si chiuderanno a L’Aquila i Play In Gold: è un finale di stagione che potrebbe essere ancora più positivo e gratificante. "Siamo nei playoff – sottolinea Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati – ma se dovessimo centrare due successi nelle rimanenti gare arriveremmo secondi". Una posizione che darebbe più vantaggi nei playoff. "Averli centrati – spiega – è già un risultato enorme, siamo una neopromossa e non era scontato disputare un torneo di vertice nella prima e nella seconda fase. Abbiamo infilato anche una serie di vittorie e ora è tutto un premio". E adesso si apre un altro capitolo. "Il bello – spiega – è che non ci saranno rimpianti perché abbiamo fatto quanto necessario. Ora vediamo dove possiamo arrivare". Adesso in testa c’è solo la partita contro l’Amatori Pescara. "Si tratta di una formazione giovane, atletica – spiega Andreani, che non è ancora pronto per il ritorno in campo – che sta bene sul piano fisico, è abile ad attaccare uno contro uno. Servirà una prestazione attenta in cui non dovremo farli segnare agevolmente". A Recanati c’è entusiasmo. "Stasera ci sarà tanta gente al palas, c’è tanto entusiasmo dopo la promozione dell’anno scorso, ora c’è da cavalcare l’onda e portare ancora più gente nei playoff".