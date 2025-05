Svethia Recanati sfida Stella Ebk Roma nei playoff al PalaCingolaniPierini

Alle 21 di lunedì inizia in casa il cammino della Svethia Recanati nei playoff e il primo ostacolo è la Stella Ebk Roma. La gara si disputa lunedì al PalaCingolaniPierini di Recanati perché i romani hanno un giocatore nella nazionale, giovedì ci sarà il match di ritorno e l’eventuale bella è in programma domenica a Roma. In campionato i recanatesi hanno battuto gli avversari nel match casalingo. "Ma adesso – dice Lorenzo Andreani, capitano della formazione recanatese – sono i playoff, è tutta un’altra storia e quanto fatto in campionato non ha ora alcun valore". Il team leopardiano si presenta ai blocchi di partenza con la squadra al completo. "Stiamo bene, il problema – dice il giocatore – può essere rappresentato dalla sosta di due settimane che ci ha fatto perdere un po’ il ritmo gara a differenza degli avversari che hanno giocato le finali nazionali under 19, tranne ovviamente i tre giocatori esperti dell’organico".

Ma adesso il pensiero corre alla gara di lunedì quando ci sarà tanta gente al palasport per una manifestazione importante e per dare il dovuto sostegno alla squadra protagonista di una bella stagione. "Dovremo essere abili a limitare i loro giocatori esperti Diomede, Fanti e Nikolic, essere poi attenti per impedire che i capitolini possano ribaltare l’azione sfruttando la loro fisicità con ficcanti azioni di contropiede". Magari adesso la vittoria in campionato non conta, ma quel successo ha lasciato in eredità qualcosa. "La fiducia, sappiamo di essere per loro un avversario scomodo. Quella partita ci ha trasmesso fiducia nei nostri mezzi e che tutto dipende da noi".