Svolte Andrea Costa e Virtus, passi diversi

di Federico Boschi

Sessantasette punti di scarto subiti in quattro giorni fanno tremendamente male. Al morale di sicuro, più che alla classifica, visto che perdere con Andrea Costa e Caserta non è una scandalo. E tutto sommato ci sta anche di perdere male, perché la Virtus ha un roster di esordienti e ha come unico obiettivo la salvezza. Se a questo aggiungiamo che Boev è stato tenuto a riposo precauzionale, che Baldi aveva la febbre e che Mazzoni si è scavigliato, pensare a un risultato diverso era improbabile. Quello che, però, balza agli occhi è l’approccio super soft dei gialloneri, surclassati nei primi due quarti da Caserta che ha tirato con medie mai viste, e che a un certo punto aveva 15/15 da due. Con questa difesa (82,5 punti subiti, solo San Severo ha fatto peggio) non si va da nessuna parte, anche perché gli avversari hanno iniziato a usare le maniere forti (Imola è ultima nei falli fatti), che a questi livelli sono tollerate, dimostrando che si può, e si deve, alzare l’intensità, anche nelle gare ufficiali.

L’assenza cronica di Boev, poi, sta lasciando la Virtus alla mercè di tutti i lunghi avversari, e se è vero che i problemi fisici lo hanno condizionato è anche vero che quando è stato in campo non si è certo sporcato le mani, subendo tantissimo nella lotta a rimbalzo. Senza di lui, il peso va tutte sulle spalle di tre giovani di belle speranze, che si stanno sbattendo, ma che oltre ad andare a corrente alternata, dovranno avere il tempo per crescere. Coach Galetti ha più volte sottolineato che la sua squadra si accende quando l’attacco gira. Beh dopo due buone partite, si è inceppato quasi tutto. Devastante il saldo palle perse e recuperate (17 contro 63), che sbilancia in maniera drastica il numero dei possessi degli avversari, poi c’è da registrare un crollo delle percentuali: Melchiorri e Pollini a Caserta hanno totalizzato un agghiacciante 4/24 al tiro (Melchiorri dopo l’ottimo esordio ha 1/18 da 2). Si salva solo Kucan, in crescita, ma spesso non innescato dai compagni. Non sono queste le partite dove Imola dovrà conquistare la salvezza. E’ vero, verissimo, anzi sta emergendo una spaccatura decisa tra le prime dodici e le ultime sette, dove troviamo Virtus, Sant’Antimo, Fabriano, Quarrata, Piombino, Nocera e Loreto. Serve, però, un altro spirito, a partire da domani con la Luiss.