Montecatini, la T Gema non sbaglia. Difesa forte e rimbalzi. Così Mestre si arrende

Pistoia, 12 maggio 2025 – La T Gema inizia con il piede giusto la temutissima serie contro la Gemini Mestre: al PalaCarrara di Pistoia i “leoni” di coach Marco Del Re piegano i lagunari 66-59 scavando il solco decisivo nel terzo periodo, per poi reggere l’urto del ritorno di Aromando e soci nel finale. Decisivo il dato a rimbalzo: 55-37 per i rossoblù.

Un Di Pizzo particolarmente reattivo spinge La T Gema in avvio insieme all’onnipresente Toscano. Aromando egna 8 punti a cavallo fra primo e secondo quarto permettendo ai suoi di strappare a Montecatini le redini del match.

La seconda frazione si apre con Bedin che combina due pasticci nell’arco di trenta secondi, regalandogli un 3/3 ai liberi. Dal possibile -2 Gema si ritrova a -7 (18-25) ma riesce a reagire con la solita strana coppia Toscano-Di Pizzo, riportandosi ad un possesso di distanza. Il lungo fiorentino è decisamente on fire: è il primo dei suoi a scollinare la doppia cifra di punti e con la schiacciata sull’assist di Passoni mette la firma sul nuovo sorpasso rossoblù.

La partita sale decisamente di colpi e quando il gioco si fa duro Toscano si sente a suo agio: è il numero 7 ad aprire la scatola da tre punti per La T Gema dopo 12 errori consecutivi, Mestre però è lì e pareggia il conto all’intervallo lungo. Di Pizzo continua a farsi trovare al posto giusto al momento giusto: sfruttando la serata magica del suo pivot La T Gema si prende un piccolo margine, ma è grazie a due prodezze di D’Alessandro che i padroni di casa scavano il primo solco del match: 48-38.

Le cose migliori gli uomini di Del Re le regalano però nella propria metà campo, difendendo come degli ossessi e concedendo agli avversari la miseria di 7 punti nell’intero terzo periodo. Giordano praticamente da solo dimezza il tesoretto di 11 punti de La T Gema e l’inerzia passa lentamente nelle mani di Mestre, anche perché i termali non segnano più: con soli 5 punti in sette minuti Savoldelli e soci rischiano di buttare via tutto, Mestre torna ad un tiro di schioppo dai “leoni” ma manca il colpo del sorpasso e nel finale due canestri senza senso di Burini, fin lì abbastanza silente, chiudono il primo capitolo di una serie verosimilmente avrà ancora molto da raccontare.

Il tabellino

La T Tecnica Gema – Gemini Mestre 66-59

MONTECATINI: Burini 5, Chiarini 3, Toscano 14, D’Alessandro 15, Di Pizzo 18, Bedin 5, Savoldelli 3, Passoni 2, Stanic 1, Acunzo ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re

MESTRE: Mazzucchelli 4, Giordano 14, Brambilla, Lo Biondo 10, Galmarini 2, Aromando 14, Contento 8, Reggiani 4, Rubbini 3, Maiga ne, Porcu ne, Bizzotto ne. All. Ferrari

Arbitri: Silvestri e Lilli

Note: Parziali 18-22, 36-36, 54-43