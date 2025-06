Talamazzi via dopo 5 anni. Da Pistoia ecco Tronconi

Dopo gli addii di Claudio Coldebella e Filippo Barozzi, ecco che ne arriva un altro, ‘annunciato’, ma comunque significativo del profondo restyling in seno alla Unahotels. È infatti finita l’esperienza in biancorosso di Michele Talamazzi che nelle ultime cinque stagioni aveva ricoperto il ruolo di team manager e responsabile dello scouting. "Ringraziamo Michele - lo ha salutato la presidente Veronica Bartoli - arrivato alla Pallacanestro Reggiana nell’estate 2020 e che ha poi condiviso con noi quello che ci auspichiamo sia stato un proficuo percorso di crescita. A lui il nostro sincero in bocca al lupo per il prosieguo del suo percorso professionale".

Il classe ’82 è diretto a Tortona, dove ritroverà Gianmaria Vacirca che lo aveva lanciato ai tempi di Cremona. La Pallacanestro Reggiana è invece pronta ad accogliere Andrea Tronconi che sarà il braccio destro del general manager Marco Sambugaro. I due in questi anni hanno già lavorato assieme (e molto bene) a Pistoia e la coppia si riformerà anche qui in Emilia, coprendo tutta quella che è la parte relativa all’organizzazione sportiva, alla scelta dei giocatori e alla costruzione del roster, lavorando in sinergia con Priftis.

Classe ’92, toscano doc, lascia la sua Toscana dopo 9 stagioni in cui ha saputo farsi apprezzare anche dal punto di vista umano. La parte organizzativa e di ufficio vedrà invece un ruolo sempre più impattante di Davide Draghi che continuerà a supervisionare anche la sfera relativa alla comunicazione, ma assumerà i gradi di ‘direttore operativo’, interfacciandosi anche con Francesco Iori, confermato come responsabile marketing. I due reggiani erediteranno buona parte di quei compiti slegati dalla parte sportiva che erano anche di Filippo Barozzi, completando - in pratica - la profonda fase di riorganizzazione societaria.

Curiosamente, a Pistoia adesso dovrebbe andare Alessandro Frosini. L’ex direttore sportivo biancorosso che fece grande l’allora Grissin Bon di Della Valle, Polonara, Lavrinovic e Kaukenas, è infatti in uscita dalla ‘sua’ Verona ed è il principale candidato per la scrivania lasciata vacante da Marco Sambugaro.

Il classe ’72 avrebbe ancora un anno di contratto con il club veneto, ma sembra intenzionato ad accettare la proposta di una piazza – come quella toscana – che vive di basket, al di là della categoria. Un entusiasmo che si è potuto toccare con mano anche al PalaBigi all’ultima giornata, quando l’Estra – già retrocessa – è comunque stata accompagnata da centinaia di tifosi che l’hanno salutata e sostenuta, dando un grande esempio di fede sportiva.