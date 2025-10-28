Tanta amarezza per la Juve a Campiglia
La Juve Pontedera Bellaria torna da Campiglia Marittima con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Sul parquet dello studio Arcadia Valdicornia i pontederesi hanno ceduto 78-73 dopo quaranta minuti intensi, in cui hanno saputo restare agganciati al match fino agli ultimi possessi.
L’inizio è stato difficile: i padroni di casa sono partiti forte, imponendo ritmo e velocità, mentre Pontedera ha faticato a trovare soluzioni efficaci in attacco, complicando in entrata la riuscita della partita. Il primo quarto si è chiuso difatti sul 26-14, con Valdicornia avanti e più precisa al tiro.
Nel secondo periodo la squadra di Pontedera ha reagito, ritrovando compattezza e riducendo lo svantaggio fino al 37-28 dell’intervallo lungo. La rimonta si è concretizzata nella terza frazione dove è avvenuta una difesa più aggressiva con una maggiore fiducia nelle scelte offensive che hanno permesso a Pontedera di rientrare pienamente in partita con 58-54 al 30’.
Nell’ultimo tuttavia l’esperienza dei giocatori di Valdicornia ha pesato mantenendo la calma e chiudendo la partita con 78-73. La prossima partita sabato alle ore 21.15 al PalaMatteoli contro il Castelfranco.
