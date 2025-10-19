Tanti amici comuni, oltre al mondo del basket. Chiesa gremita per l’addio ad Andrea Pulidori: "Ha saputo fare squadra in campo e nella vita»

"Andrea ha fatto squadra, in campo come nella vita". Con queste parole azzeccate e toccanti, pronunciate durante l’omelia, Ferrara ha dato l’ultimo saluto ad Andrea Pulidori, storico dirigente della palla a spicchi cittadina scomparso per un malore improvviso ad inizio settimana. La Chiesa di Santa Maria in Vado, che ha ospitato ieri pomeriggio le esequie, era gremita: tanti amici, conoscenti ed appassionati biancazzurri, oltre che diversi addetti ai lavori e giocatori, sono accorsi per rendere omaggio a "Pollo".

Presenti alcune ex giocatrici, lo stato maggiore di Ferrara Basket, il presidente della Benedetto Cento Gianni Fava - che ha seguito il funerale a fianco del massimo dirigente biancazzurro Riccardo Maiarelli -, e poi tra gli altri Stefano Michelini, Adriano Furlani, Michele Ferri, Renato Nicolai, Giorgio Bottaro, Giuseppe Cattani e tanti altri volti noti della pallacanestro cittadina e nazionale. Ma oltre al basket, anche la Ferrara comune ha voluto salutare Andrea, quella dei locali, dei ristoranti e delle serate passate assieme davanti ad una partita di carte.