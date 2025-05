Tarros chiude col lieto fine, arriva la salvezza. Gallarate travolto anche nel match di ritorno

BASKET GALLARATE

51

TARROS SPEZIA

74

(10-18, 25-34, 35-51)

BASKET GALLARATE: Bloise 8, Orlandi 4, Fedeli 3, Chiapparini 5, Mercante, Golino, Molteni 2, Redaelli 8, Ballarin Chinellato 17, Genovese 4. All. Morganti. (tiri liberi: 7/9, tiri da 2: 19/41, tiri da 3: 2/28).

TARROS SPEZIA: Pettinaroli 6, Manto 3, Ramirez 2, Gogishvili 6, Merlo 11, Loschi 15, Giazzon, Morciano 19, Steffanini 3, Dias 9. All. Mori. (tiri liberi: 10/15, tiri da 2: 14/33, tiri da3: 12/35).

Arbitri: Lorenzo Pirazzi di Serravalle Sesia (Vercelli) e Simone Quattrocchi di Galliate (Novara).

GALLARATE (VARESE) – C’è il lieto fine per la stagione della Tarros, immortalato dall’urlo e la gioia dei ragazzi, di coach Mori e del vice Toffi oltre che di Maurizio Caluri, direttore sportivo del club, al termine del match in terra lombarda, dominato anche questo per tutti i 40 minuti, come già avvenuto nel match di andata. Dopo i 42 punti di gap rifilati solo tre giorni prima nella sfida disputata al PalaSprint, la Tarros vince anche gara-2 a Gallarate e dunque si salva, mentre i lombardi andranno all’ultimo playout per evitare la retrocessione contro la vincente della sfida fra Collegno e Genova.

Match sempre tenuto saldamente in mano dalla squadra di Mori, nonostante l’aggressività, apparsa talvolta eccessiva, dei padroni di casa tanto da perdere già al 9’ minuto Molteni (espulso per somma di fallo antisportivo e fallo tecnico). I bianconeri spezzini non cedono ad alcune provocazioni dei lombardi, che solo così possono provare ad invertire l’inerzia di un match che appare per loro subito in salita.

Dopo il riposo lungo tre triple ed una penetrazione del ‘pistolero’ Loschi aprono ancora più la strada verso la vittoria e quindi verso la salvezza per la Tarros, a cui si aggrega Pettinaroli con altre due triple. Dias bada soprattutto a tirar giù palloni, Merlo, malmenato oltre misura, resta in campo 25’ sufficienti comunque per sfiorare la doppia-doppia (11 punti e 9 assist), mentre Morciano (tiri liberi: 4/4, tiri da 2 3/4, tiri da 3 3/6) ai 19 punti aggiunge anche 9 rimbalzi ad un’altra serata da prim’attore chiudendo con un eloquente +31 di valutazione. Al suono della sirena la grande gioia della Tarros per la conquista della salvezza, mentre Gallarate dovrà affrontare un altro step. Ora per gli spezzini il meritato ‘rompete le righe’.

Gianni Salis