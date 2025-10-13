Tarros, è la prima vittoria

OLIMPIA LEGNAIA 66TARROS SPEZIA 75(14-25, 27-41, 43-56)

OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE: Euzzor 2, Jahna 2, Pracchia 4, Santin 2, Merlo 11, Betti ne, Baldasseroni 13, Scali 14, Del Secco 15, Sulina 3, Tintori, Lastrucci ne. All. Armellini. (TL: 9/14, 2P: 18/38, 3P: 7/29).

TARROS SPEZIA: Lamperi, Puccioni 2, Kmetic 22, Ramirez 6, Farusi ne, Tedoldi 1, Pesenato 22, Deri, Petrushevski 5, Cellerini 17. All. Ricci. (TL: 12/17, 2P: 21/40, 3P: 7/22)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Pompei di Cannara

FIRENZE – Un successo, il primo stagionale, meno netto nel punteggio rispetto alla differenza vista in campo. La Tarros domina infatti dal primo all’ultimo minuto senza mai però riuscire ad affondare la lama. Anzi, riesce più volte a complicarsi la vita ridando morale e tenendolo ‘in vita’ ad un avversario che per quanto visto al PalaFilaRete di Firenze è più debole dei bianconeri. La partenza è fulminante con uno 0-12 già al 5° frutto di buone scelte, buona difesa e con Firenze che fa una fatica immane ad andare al tiro. Pesenato segna a ripetizione, mentre Tedoldi al 2° minuto e Kmetic al 5° sono già richiamati in panca avendo già 2 falli ciascuno. Firenze prova a rientrare ma è la brillantezza e la sfrontatezza di Cellerini che nei momenti chiave raddrizza la barca: due triple del 2006 di Montecatini, la prima in step-back, ed il solito Pesenato, portano la squadra sul +11. Due dormite di Deri in difesa e due palle perse consecutive di Puccioni agevolano un mini-break dei toscani a cui pone rimedio Kmetic e Pesenato.

I soliti ’tentacoli’ di Ramirez recuperano palloni che prima Cellerini, altra tripla, e poi Puccioni ottimizzano in attacco. Tarros a +17 con Kmetic e Pesenato. Poi lo sloveno perde banalmente due palloni consecutivi e la Tarros torna in affanno. Firenze prende coraggio ma Ramirez si sdoppia in difesa e poi quando la palla va a Pesenato è come metterla in banca. Tripla di Baldasseroni a 90 secondi dalla sirena per il 64-71 che però insieme a Scali graziano la Tarros dalla lunetta facendo 1/6. Ramirezz fa anch’egli 0/2 dalla lunetta, ci pensa poi Kmetic a sigillare il match con una penetrazione e due tiri liberi.

Altri risultati: GranTorino-Costone Siena 70-80, Genova-Lucca 86-77, Arezzo-Cecina 72-64, Borgomanero-Mens Sana Siena 96-91, Virtus Siena-San Miniato 83-63, Empoli-Crocetta Torino 77-53. Riposa: Junior Casale. Domenica prossima la Tarros ospita al PalaSprint il GranTorino Basket.

Gianni Salis