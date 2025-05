Tarros gioca il match point. A Gallarate sfida salvezza

Si parte dall’1-0 confezionato solo pochi giorni fa al PalaSprint. La Tarros questa sera alle 21 ha il suo primo match point per salvarsi matematicamente e chiudere finalmente questa stagione tribolata. Ma dovrà vincere a Gallarate ed uscire vittoriosi da una trasferta è cosa mai troppo banale, nemmeno se pochi giorni prima hai vinto con oltre 40 punti di scarto. E poi si sa che in post-season tutto è possibile essendo partite secche, tanto più contro una squadra sicuramente con le spalle al muro ma che dovrebbe ritrovare il play-guardia Bloise, uno dei propri punti di forza. "Bisogna finire l’opera – sintetizza Danilo Caluri presidente del club bianconero – e per farlo bisogna restare concentrati e non dare nulla di scontato, anzi. E poi un infortunio ti può far svoltare ancor più in negativo la stagione: quindi predico concentrazione ma anche attenzione". "Ora c’è il 2° tempo – commenta Marco Mori coach della Tarros (nella foto) – sono contento di come abbiamo gestito il minutaggio in gara-1. Stanchezza? E’ normale, ma lo saranno anche i nostri avversari. L’importante – è stare concentrati". Una Tarros dunque che dovrà per altro cercare di non avere infortuni perché ha comunque un’ulteriore chance (gara-3) da sfruttare domenica prossima al PalaSprint, se questa sera non dovesse riuscire nell’impresa. Palla a due alle 21, arbitrano Pirazzi di Serravalle Sesia (Vc) e Simone Quattrocchi di Galliate (No).

G.S.