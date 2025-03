Tarros missione compiuta. Vittoria netta a Torino

CROCETTA TORINO 66 TARROS SPEZIA 90 (16-18, 37-51, 48-63)

CROCETTA TORINO: Andreutti, Hida 10, Pagetto 6, Sahin ne, Pasqualini 11, Cellino 5, Ugues 6, Cian 3, Villar 2, Barla 9, Begni ne, Sakovic 14. All. Maino.

TARROS SPEZIA: Pettinaroli, Manto 7, Ramirez 14, Gogishvili 2, Merlo 21, Loschi 24, Morciano 21, Tedeschi, Dias 1. All. Mori.

Arbitri: Rigon di Bellinzago e Quattrocchi di Galliate.

TORINO – Una Tarros solida, consistente, a volte anche bella a vedersi (per non dire sontuosa) espugna in maniera netta ed agevole il parquet del Pala Ballin di Torino. I padroni di casa del Crocetta, che erano capolista solitaria prima di questa gara, ora sono stata riassorbiti dal gruppo che adesso è capitanato proprio dalla Tarros in compagnia oltre che dei torinesi anche di Mens Sana Siena ed Olimpia Legnaia.

I ragazzi di Marco Mori ora sembrano viaggiare spediti come un treno ed anche nel capoluogo piemontese la differenza è stata netta una volta prese le misure all’avversario che comunque per almeno 10’ è riuscito a restare aggrappato al match. L’attacco dei bianconeri è stato ancora una volta l’arma letale anche perché sorretto da un’efficace fase difensiva: Merlo, che chiuderà con un’esaltante tripla-doppia (21 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), Loschi (24pt con 8/8 TL, 2/2 2pt, 4/9 3pt) e Morciano con il 50% da 3pt a cui ha aggiunto 8 rimbalzi, hanno fatto la voce grossa (66 punti in tre) a cui si è aggiunto capitan Ramirez con un altrettanto esaltante 4/4 da oltre l’arco.

Molto soddisfatto coach Mori: "Era una gara importante – commenta il raggiante tecnico livornese dei bianconeri – inoltre abbiamo inflitto loro anche un bel parziale che fa comodo per l’eventuale differenza canestri finale. E’ stata una gara intensa e ben interpretata dai ragazzi che sono stati in grado di giocare una pallacanestro intelligente, modificando in corso d’opera gli schemi in base alla loro difesa. Se l’attacco ha funzionato molto bene devo dire – prosegue Mori – che anche la difesa, soprattutto dal 3° tempino, si è sbattuta non poco. Il gruppo in quanto tale sta crescendo: è un bel segnale che ricevo molto volentieri da parte dei ragazzi. Così come i complimenti sinceri da parte dei nostri avversari a fine partita. Ma il campionato non ammette pause e domenica in casa contro Collegno ci attende un’altra battaglia che dobbiamo e vogliamo vincere".

Gianni Salis