Tarros, obiettivo vittoria: assalto al Legnaia

C’è da vincere. Altri discorsi non trovano né potrebbero trovare spazio. Ne sono consapevoli, squadra, staff tecnico e club: oggi a Firenze contro l’Olimpia Legnaia la Tarros è chiamata a cancellare lo zero in classifica a cui l’hanno relegata le prime due uscite stagionali, a Siena contro la Mens Sana ed in casa, dopo un supplementare, contro Borgomanero. Due ko maturati in maniera diversa ma che comunque restano tali. "Confermo: c’è da vincere, punto".

Così un lapidario Maurizio Caluri, direttore sportivo del sodalizio bianconero, a margine della presentazione della squadra a stampa ed autorità avvenuta ieri nella sala ‘Riomaggiore’ del centralissimo NH Hotel, presente, oltre alla dirigenza Tarros capitanata dal presidente Danilo Caluri, un supertifoso come il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport del comune spezzino Alberto Giarelli, il vice sindaco e l’assessore allo sport del comune di Lerici rispettivamente Marco Russo e Massimo Carnasciali. Sulla stessa linea ovviamente coach Gabriele Ricci: "Non possiamo né tanto meno vogliamo fare ulteriori passi falsi. Tutti noi siamo concentrati sull’obiettivo. E’ normale – prosegue il 50enne tecnico di Carrara – che essendo una squadra praticamente nuova per nove decimi, ci possa ancora essere qualche problema di amalgama, ma questo non giustifica una prestazione come quella contro Borgomanero che, al netto della bravura degli avversari, per tre quarti di gara è stata poco lucida. Noi abbiamo il dovere di restare in gara dal primo all’ultimo minuto. Non se lo può permettere nessuna squadra e tanto meno noi". Come detto la Tarros torna in Toscana, precisamente nel capoluogo di regione, dove ad attenderla c’è una squadra anch’essa ferma al palo dopo i primi due turni, avendo perso in casa nell’esordio stagionale contro San Miniato e poi sette giorni fa a Siena contro una delle big del campionato come il Costone Siena. Due sconfitte abbastanza simili perché i fiorentini hanno ceduto all’avversario praticamente nel finale in entrambe le partite, pur avendo saputo reagire alle avversità e rimontare anche da gap importanti tenendo così vivo il match. Olimpia Legnaia dopo essersi salvata come lo Spezia la stagione passata ai playout, ha cambiato come i bianconeri il proprio allenatore, affidandosi a Marco Armellini, promosso dopo 4 stagioni al ruolo di capo allenatore dopo il divorzio della compagine fiorentina da coach Roberto Russo. Tra le fila dei gialloblù c’è anche una ‘vecchia’ conoscenza della Tarros come Tommaso Tintori, il pivot classe 2001 che due stagioni fa vestiva il bianconero sotto la guida tecnica di Andrea Scocchera.

Dunque si prospetta una bella lotta nel pitturato tra Tintori e il bianconero Daniele Pesenato. A parte il lungo degente Matteo Sabbadini, out almeno fino ad aprile dopo l’operazione di ricostruzione del crociato, coach Ricci può contare su tutto l’organico: anche Alberto Puccioni pare abbia superato un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio dopo che un problema muscolare l’aveva tenuto fuori all’esordio a Siena. Palla a due al PalaFilaRete di Firenze alle ore 18 con direzione di gara affidata a Michele Marinaro di Cascina (Pisa) e Nicolas Pompei di Cannara (Perugia).

Gianni Salis