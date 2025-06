Tarros pensa in grande. Arrivano Tedoldi e Lamperi: "Puntare forte sui giovani»

Un colpo di fulmine. Prima a video, quando il procuratore, sapendo che la Tarros era alla ricerca di un playmaker con certe caratteristiche, lo aveva consigliato a Maurizio Caluri. Poi l’occasione per vederlo ‘dal vivo’ si è presentata subito con la due giorni di ‘casting’ in via Parma. Ebbene è bastato veramente poco per prendere contezza delle qualità del ragazzo per far cadere le uniche perplessità, legate più che altro alla giovane età. Francesco Tedoldi, lombardo, infatti è un classe 2005 e di professione fa il playmaker: è lui il giocatore a cui la Tarros ha deciso di affidare le chiavi di un ruolo basilare da cui passa molto se non tutto e fino a qualche mese fa ‘proprietà’ dell’esperto play argentino Alvaro Merlo.

Due giorni di allenamenti con altri ragazzi, la maggior parte 2005, in cui il neo bianconero ha dimostrato grande talento, determinazione ed una visione di gioco di prim’ordine. Il ragazzo Inizia a giocare nella Hyc (acronimo di Here you can) di Bella Basket School di Pavia, per raggiungere la foresteria di Assigeco Basket Academy Piacenza nel 2020 disputando i campionati di Eccellenza fino a raggiungere le finali nazionali Under 19; dal 2021 partecipa ai campionati senior di serie C lombarda raggiungendo i playoff. Nel 2024 chiude l’esperienza piacentina nel migliore dei modi conquistando le finali nazionali U19 Eccellenza e classificandosi tra le prime 10 squadre d’Italia. Quindi nella stagione appena conclusa entra a far parte del roster di Elachem Vigevano in Serie A2 (5 presenze a referto) e in doppio tesseramento anche di Basket College Novara in Under 19 ed in C Interregionale (24 presenze e media di 12,5 punti a partita). Ora per lui c’è l’avventura in riva al Golfo dei Poeti. "Ottimo tiro da tre punti, visione di gioco e gambe esplosive: sono queste le principali doti di Francesco, che ci hanno convinto subito – spiega il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – Appena lo abbiamo visto in azione, non abbiamo avuto dubbi – io, il coach e il presidente – e abbiamo deciso di puntare su di lui, accantonando ogni altra ipotesi. Francesco sarà la guida della nostra squadra per la stagione 2025/26".

A poche ore di distanza dal ’semaforo verde’ per Tedoldi, è arrivata l’ufficializzazione dell’arrivo dal Don Bosco Livorno di Tristan Lamperi, classe 2005, 190cm di altezza, esterno completo che abbina un buon tiro a una solida fase difensiva. "L’arrivo di Lamperi – dice Caluri - è una scommessa su un ragazzo che vive il parquet con una intensità impressionante e che ci ha colpito, oltre che per le sue qualità tecniche, per la sua determinazione. Pensiamo che sia un profilo ideale per il gruppo che stiamo costruendo".

Gianni Salis