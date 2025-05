Tarros pronta per i playout contro Gallarate: si riparte da zero

Una settimana di relativo riposo per la Tarros giunta 4ª al termine della stagione regolare dei play-in out di B Interregionale che domenica è impegnata alle 18 al PalaSprint in gara-1 dei playout ospitando Gallarate, classificata 11ª. Non inganni il 2-0 che Ramirez e compagni hanno rifilato in stagione ai lombardi anche perché ora si azzera tutto. E’ una Tarros sicuramente rammaricata per come ha ottenuto questo risultato finale frutto del famigerato errore a referto a Torino che le è valsa la sconfitta per 20-0 dopo aver vinto nettamente sul campo.

La Tarros ha intanto disputto un’amichevole a Livorno contro la Pielle che si gioca nei play-off la promozione in A2. Un buon test in cui la Tarros ha chiuso avanti ben 2 quarti su 4, tant’è che al termine del match sono arrivati i complimenti del ds labronico che si è meravigliato di come la formazione spezzina possa essere ai playout. "Un buon allenamento con tante rotazioni da ambo le parti – commenta Mori (nella foto) – abbiamo messo molta intensità contro una squadra fisica, abbiamo giocato una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa e i loro complimenti a fine gara lo testimoniano. Gallarate? Si azzera tutto per cui avevamo bisogno di tenere alta la concentrazione. Se confermiamo questo stato atletico e mentale creiamo i presupposti per una vittoria, ma, ripeto, ai play-off si azzera tutto".

Gianni Salis