Tarros riparte dal Varese

Si riparte. La Tarros inizia dunque i Play-in Silver ospitando Campus Varese di coach Davide Roncari questo pomeriggio alle 18 al PalaSprint (arbitri Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme e Michele Marinaro di Cascina), nella prima delle otto sfide di questa seconda fase al termine della quale le prime due raggiungeranno le prime sei classificate dei Play-in Gold per dar vita successivamente ai playoff veri e propri. Se Campus Varese, giunto ottavo al termine delle prima fase, si porta in dote soltanto 4 punti, la Tarros parte da 6; I bianconeri, centrata la salvezza, arrivano però a questo appuntamento a scartamento un po’ ridotto. Infatti dopo la separazione consensuale da Rajacic, coach Andrea Scocchera per la gara odierna dovrà fare a meno anche del proprio capitano Lorenzo Fazio alle prese con un problema inguinale a cui si aggiunge l’assenza anche di Francesco Mencarelli che ancora non ha risolto i problemi alla spalla. Rientrato in gruppo invece Tommaso Tintori. "Purtroppo ci siamo allenati non al massimo e con un’intensità non ottimale – sottolinea il tecnico livornese dei bianconeri – tanto da attingere addirittura anche dall’Under 17. Non abbiamo molte alternative se non quella di farci trovare pronti dal primo all’ultimo minuto. Il roster sicuramente è corto ma faremo di necessità virtù". Se si eccettua Gallarate che appare squadra più ‘classica’, invece Varese, Derthona e Borgomanero sono tutte squadre composte quasi essenzialmente dalle rispettive formazioni Under 19 e di Eccellenza di livello molto alto per cui hanno un’impronta tattica da campo aperto e da ritmi alti.

"E’ proprio così – ci conferma Scocchera – abbiamo cercato di studiare i nostri avversari e devo dire che sembrano una squadra che non aspetta e che cerca di giocare molti possessi durante la gara. Ripeto bisognerà farsi trovare pronti sotto ogni punto di vista. Abbiamo già raggiunto l’obiettivo dichiarato dalla società, la salvezza, entrando tra le prime otto. Adesso però proveremo ad agganciare le prime due posizioni che valgono i playoff, anche se la strada si prospetta in salita, a maggior ragione dopo la partenza di Rajacic. Sicuramente – conclude Scocchera – in queste otto partite proveremo a fare il massimo per raggiungere l’obiettivo playoff". Queste le altre tre sfide del 1° turno (tra parentesi i punti di partenza in classifica): Lucca (8)-Gallarate (8), Arezzo (2)-Derthona (6), Quarrata (8)-Borgomanero (6).

Gianni Salis