Tarros Spezia buona partenza con Varese

TARROS SPEZIA

98

CAMPUS VARESE

84

TARROS SPEZIA: Carpani 13, Mencarelli ne, Preci, Vespa, Paoli F. 20, Paoli M. 11, Cozma, Steffanini 5, Fazio ne, Pietrini 2, Sakalas 35, Tintori 12. All. Scocchera. TL: 12/18.

CAMPUS VARESE: Kouassi 15, Bottelli 26, Tapparo 6, Rocchetti, Golino 3, Bortoli 2, Carità 8, Blair 11, Prato 13, Mana. All. Roncari. TL: 10/12.

Arbitri: Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme e Michele Marinaro di Cascina.

Parziali: 25-25, 47-37, 68-60.

LA SPEZIA – Campo aperto e ritmi alti. Previsione mai più che azzeccata. Ma non era difficile sbagliare. Campus, la ‘succursale’ giovanile della Pallacanestro Varese di A1, per altro priva di due elementi importanti come Zhao ed Asshui, si conferma compagine forte come tutte le giovanili di livello: bravi nell’uno contro uno, scarichi, letture, movimenti senza palla. La Tarros, che tra rescissioni (Rajacic) ed infortuni (out Fazio e Mencarelli) è ridotta quasi ai minimi termini per questo primo match dei Play-in Silver della B Interregionale e con coach Scocchera che dopo 4’ deve già chiamare il cambio di Carpani gravato di 2 falli, non può far altro che accettare la sfida su questo terreno, e la vince in maniera netta. Frutto di una serata al tiro sicuramente importante in cui Sakalas chiuderà con ben 35 punti. Inizio con ritmi vertiginosi in cui gli attacchi non si risparmiano con Varese che prova subito a scappare (0-7 al 2°) ma Carpani ricuce subito con fatturando 5 punti in 20 secondi. I primi 10’ sono giocati come detto a ritmi alti tant’è che alla prima sirena (25-25) sui 50 punti segnati ben 30 arrivano da oltre la linea dei 6,75 e con percentuali ragguardevoli. La Tarros non molla la presa, anzi: pronti via e parziale di 12-0 al 13° con Varese che fa più fatica a trovare la via del canestro ma appena asciuga le polveri ecco che i lombardi si riavvicinano: 39-35. Coach Scocchera attinge come può dalla panchina e bisogna dire che Steffanini si fa trovare prontissimo così come i giovani Cozma e Pietrini.

Dopo il riposo lungo Varese prova a riaprire il match portandosi a -3 (49-46 al 23°) ma Steffanini ed i gemelli Paoli rintuzzano. Si va avanti così in partica con la Tarros che riesce a governare la gara ma senza riuscire ad ammazzarla anche perché nel frattempo perde anche Steffanini a cui gli vengono fischiati 4° e 5° fallo, piuttosto dubbi, in 3 secondi. Sakalas non si ferma più e porta i suoi sul +15 (86-71, 37°), poi Blair da 3 per il -12 dei suoi, quindi entra in scena Filippo Paoli che mette due triple da distanza siderale per un +20 (96-76, 38°) a cui contribuisce anche Tintori che finirà con 12 punti e ben 14 rimbalzi. La gara di fatto finisce qui con Varese che accorcia nell’ultimo minuto solo per le statistiche.

Gianni Salis