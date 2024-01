Tarros Spezia, che regalo. Arezzo vince in rimonta

amen arezzo

87

tarros spezia

81

AMEN AREZZO: Pelucchini 14, Zocca 13, Toia 12, Nica ne, Iannicelli, Rossi 12, Jankovic 22, Semprini 6, Vagnuzzi ne, Giommetti 8, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti. TL: 7/7.

TARROS SPEZIA: Carpani 15, Preci ne, Vespa ne, F. Paoli 18, M. Paoli 15, Steffanini 5, Fazio 2, Pietrini, Burla ne, Sakalas 23, Tintori 3, Rajacic ne. All. Scocchera. TL: 11/16.

Arbitri: Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme (Si) e Mattia Parigi di Firenze.

Parziali: 20-33, 41-53, 63-63.

AREZZO – Vince Arezzo. Che alla fine merita i due punti. Ma una Tarros dai due volti si rimette i panni di Babbo Natale e confeziona una regalo incredibile. Sì, perché la gara è a senso unico con gli spezzini che segnano sempre anche perché in tutta onestà Arezzo difende poco e male. E così quando Sakalas infila due volte di fila la retina da oltre l’arco in meno di 20 secondi per il 20-38 all’11°, nulla lascia presagire a ciò che avverrà dopo il riposo lungo. E’ una Tarros padrona del campo che sopperisce con Carpani, Sakalas ed i gemelli Paoli al poco costrutto di Tintori che invece sbaglia moltissimo nel pitturato, mentre buoni spunti arrivano anche da chi parte dalla panchina come Fazio e Steffanini. Tarros ancora a +16 (33-49) al 17° proprio con Steffanini che si ripete con una tripla per il 37-53 del 19°. Al rientro in campo Arezzo alza l’intensità difensiva e la Tarros inizia a far fatica sebbene al 25° il tabellone segna ancora un confortante +10: 49-59. Ma i ragazzi di Scocchera si piantano mentre Arezzo sospinta da Toia e Rossi trova fiducia tanto da impattare proprio sulla sirena del 30°.

La Tarros arranca mentre ora sono gli amaranto in piena fiducia a trovare canestri non semplici o allo scadere dei 24 secondi tanto da portarsi sul +11 (85-74) al 37°. Sakalas e Filippo Paoli riportano lo svantaggio sotto i 10 punti garantendosi la differenza canestri. Ora per entrare nelle prime 8 si fa più dura. Dopodomani sera, mercoledì, turno infrasettimanale al PalaSprint: ospite Serravalle. Gara da non fallire. "In effetti – commenta Maurizio Caluri, ds bianconero – abbiamo regalato e parecchio. Spiace la prova di Tommaso (Tintori, ndr) perché dopo un inizio di stagione titubante aveva ingranato, ma obiettivamente dico che la pausa gli ha fatto male. Ha avuto un’involuzione, incartandosi più volte. Sono certo che saprà riprendersi".

Gianni Salis