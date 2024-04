Tarros Spezia non sbaglia. Filippo Paoli trascinatore

Tarros Spezia

76

Lab. Derthona

62

TARROS SPEZIA: Carpani 11, Preci, Di Benedetto ne, Paoli F. 18., Paoli M. 16, Cozma ne, Steffanini 2, Fazio, Pietrini, Vespa ne, Sakalas 13, Tintori 16. All. Scocchera. TL: 10/17.

LAB. DERTHONA: Baldi 16, Fernandez 4, Bresciani 1, Tambwe 4, Errica 12, Korlatovic 2, Diodati 5, Fonio Fracchia, Bellinaso 6, Moro ne, Conte 10, Josovic 2. All. Ansaloni. TL: 14/21.

Arbitri: Tommaso Rinaldi e Gianmatteo Sposito di Livorno.

Parziali: 24-17, 37-35, 61-50.

LA SPEZIA – E meno male che ha un inizio di pubalgia. Mancano 100 secondi al termine del terzo tempino e la Tarros, faticando non poco contro l’atletismo ed il talento dei giovani virgulti di Derthona a cui manca il proprio centro Tandia e nelle cui fila gioca Werther Bellinaso figlio di Alice Pedrazzi, ex ala-pivot della TermoCarispe dal 1999 al 2004, ieri sugli spalti, si trova sopra di due: 52-50. In quel minuto e poco più che manca al 30° inizia lo show di Filippo Paoli che a referto aveva messo solo 2 punti nei precedenti 28’ di gioco. Prima ruba palla sulla rimessa avversaria dopo che Sakalas aveva fatto 1/2 dalla lunetta e poi come un mago estrae dal cilindro tre triple consecutive in 70 secondi, due delle quali dal quoziente di difficoltà elevato, annichilendo un po’ tutti e che di fatto offrono una nuova vita al match spaccandolo sebbene manchino ancora 10’ alla sirena. Pubalgia o no, gli attributi non mancano al play-guardia livornese classe 2001, così come al gemello Matteo, più lineare ieri durante l’intero arco della gara. Si è rivisto anche un tonico Tintori che ai 16 punti aggiunge 11 rimbalzi ed una palla recuperata e che rintuzza insieme a Matteo Paoli ogni tentativo dei giovani piemontesi di riaprire nel finale il match. Il successo permette di proseguire a cullare i sogni di accedere ai play-off che è totalmente nelle mani di Fazio e compagni. Tre gare al termine di questi play-in silver, di cui due trasferte consecutive (dopodomani sera, mercoledì il recupero a Varese e domenica a Borgomanero), per chiudere poi in casa contro Gallarate. Ed avendo anche il vantaggio degli scontri diretti con Lucca e Derthona, ecco alla Tarros mancano ad oggi 4 punti per proseguire matematicamente la stagione ed accedere ai play-off.

Gianni Salis